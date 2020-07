Bosniërs willen een Srebrenica-monument in Nederland

Bosniërs in Nederland vinden dat er een monument in ons land moet komen, dat herinnert aan de val van de moslimenclave Srebrenica, zaterdag 25 jaar geleden. In Rotterdam en omgeving wonen ongeveer 40 duizend mensen uit Bosnië-Herzegovina.

Almir Mehmedbegovic woont tegenwoordig in de regio, maar verloor in 1995 familieleden bij Srebrenica. "En ik ben zeker niet de enige", vertelt hij. "Er zijn tal van Bosniërs in Nederland die vaders, broers, ooms of zonen zijn verloren. Het is dan ook een hele emotionele dag voor mij, morgen."

Volgens Mehmedbegovic heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld bij de val van de moslimenclave. "Daarom verdient het ook een plekje in de Nederlandse geschiedenisboeken. En we denken aan een monument in Den Haag."

Nederlandse troepen van Dutchbat moesten, zwaar onderbewapend, de moslimenclave beschermen, maar konden niets uitrichten toen het Bosnisch-Servische leger zich meldde. Het leger nam de enclave over. Meer dan achtduizend Bosnische mannen en jongens werden gedood door de Bosnische Serviërs.

Achter de schermen wordt inmiddels druk gesproken met de lokale politiek over de komst van een monument. "Daar zit wel vooruitgang in", zegt Mehmedbegovic, die spreekt namens de vier organisaties die pleiten voor een monument. "Rotterdam zou als stad ons willen helpen. Dat nationaal monument in Den Haag komt steeds dichterbij."

Een petitie om de val van Srebrenica ook in de geschiedniesboeken vermeld te krijgen vooor schoolgaande jeugd is inmiddels negenduizend keer ondertekend.

De herdenking van de val van de enclave is zaterdag op het Plein in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen kan er maar een kleine groep mensen bij aanwezig zijn. Via de website www.srebrenica-herdenking.nl is de herdenking live te volgen.