Nicole is bevallen van een dochter en toch geslaagd voor haar MBO-diploma

Het is een bijzonder schooljaar geweest voor Nicole Anzion (26). Ze is bevallen van een dochter en geslaagd voor de MBO-opleiding medewerker evenementenorganisatie aan het Zadkine College. "Ik ben altijd doorgegaan. Dat is de Rotterdamse niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit."

Nu kan ze erom lachen maar voor Nicole was het een stressvol jaar. Ze dacht niet dat ze het zou halen. Door de coronacrisis had ze onderwijs op afstand terwijl ze ook thuis voor haar dochter moest zorgen. "Ik heb de laatste weken nachtjes doorgehaald, gelukkig had dat resultaat."

Disco diploma bezorgservice

Een opvallende bus rijdt de straat van Nicole in. Een dj draait plaatjes en de muziek knalt uit de boxen. Docenten in jaren zeventig disco-outfits druppelen de bus uit. Door de coronamaatregelen zijn er geen diploma-uitreikingen op school. Docenten gaan daarom met de disco-diploma-bezorgservice naar studenten toe.

"We maken er per student een feestje van", zegt docent Marjolein in 't Veld. Ze heeft voor deze gelegenheid een glitterpak aan met afro-pruik. Ze is trots op Nicole. "Ze heeft goed werk verricht ondanks dat ze veel thuis moest zijn met haar dochter. Ze kan goed plannen en dat is een goede eigenschap voor deze evenementenopleiding."

Na een het ondertekenen van haar diploma doet Nicole nog een dansje met haar oud-docenten voor de discobus. Rook en confetti gaan de lucht in. Nicole is nog niet klaar met studeren. Ze gaat de HBO-studie Social Work volgen. "Ik zit nu heel erg in een studie-flow. Hopelijk over vier jaar nog een diploma-uitreiking met een discobus."