Oud gemeentehuis wordt ouderencomplex in Bleskensgraaf

Het oude gemeentehuis in Bleskensgraaf wordt een woonzorgcomplex. De gemeente Molenlanden heeft het pand aan de Kerkstraat verkocht aan een projectontwikkelaar.

Er lagen plannen om het gebouw te slopen, maar een vastgoedbelegger ziet mogelijkheden om er zorgappartementen in te bouwen.

Het oude gemeentehuis wordt nu gebruikt door een kerk, GGZ-instelling Philadelphia en een restaurant. Zij kunnen ook straks van het pand gebruik blijven maken, zo is afgesproken.

De verbouwing begint in het eerste kwartaal van volgend jaar. Volgens een woordvoerder van de gemeente Molenlanden is het pand getaxeerd en is er een 'marktconforme prijs' voor betaald.