Het grootste draaiende en drijvende zonnepark van Europa ligt midden in Rotterdam

Het is de grootste van Europa en mogelijk zelfs van de wereld en hij drijft in Rotterdam-Kralingen. Een grote, ronde, drijvende installatie met daarop 4787 zonnepanelen. Er wordt energie mee opgewekt om waterbedrijf Evides deels van stroom te voorzien.

Het gevaarte drijft op het water van de spaarbekken - dat is een plek waar toekomstig drinkwater in wordt opgeslagen voordat het gezuiverd wordt - naast het hoofdkantoor van het waterbedrijf. Het is onderdeel van Evides ambitie om in de toekomst helemaal energieneutraal te worden.

Het park is één hectare groot en levert jaarlijks ruim twee miljoen kWh aan duurzame energie. Dat is net zoveel als het 650 huishoudens in een jaar gebruiken. "Dit zonnepark levert ongeveer twintig procent van de energie voor de drinkwaterproductie in Rotterdam op", zegt programmamanager Dirk Mathijssen.

De duizenden zonnepanelen die erop zitten zijn zo geprogrammeerd dat ze de zonnekracht zo effectief mogelijk benutten. "Hij kan met lieren gedraaid worden, met de zon mee. Het eiland is zo afgestemd op het water dat er bijvoorbeeld geen vogels op de panelen kunnen zitten", legt Kees-Jan van der Geer uit. Hij is directeur van Floating Solar, eigenaar van het zonnepark.

Om helemaal energieneutraal te zijn heeft Evides 100 tot 150 van dit soort drijvende zonneparken nodig. "Als dit een succes blijkt te zijn gaan we onderzoeken of we ook dit soort parken op andere spaarbekkens kunnen aanleggen."