'Rotterdam was tijd ver vooruit met het eerste duurzame poppodium Watt'

Poptempel Watt aan de Kruiskade was in 2010 het eerste duurzame podium in Nederland. "Rotterdam was daarmee zijn tijd ver vooruit", zegt Ted Langenbach, één van de oprichters van toen. Zaterdag zendt TV Rijnmond een documentaire uit over Ted Langenbach en Watt.

Filmmaker Jan Louter maakte in 2010 een documentaire met 'partygoeroe' of 'professor van de nacht' Ted Langenbach tijdens het opzetten van poppodium Watt. Maar Langenbach stapte er na drie maanden al uit na een 'verschil van mening' met de gemeente Rotterdam.

Louter: "Dat was heel vervelend voor Ted, maar voor mij als filmmaker was het heel mooi. Een geschenk, want er was drama. Ted was boos, teleurgesteld, verdrietig," zegt de filmmaker.

Mooi tijdsbeeld

Langenbach zelf vindt de documentaire een mooi tijdsbeeld: "Rotterdam had toen echt enorme behoefte aan een poppodium, dat zie je er goed in terug." Als 'wijze les' heeft de partygoeroe eruit gehaald: "Probeer nooit te concurreren met de gemeente. In de docu zie je waar we allemaal tegenaan zijn gelopen."

Ted organiseert nog steeds feesten in de Maassilo en is er ondanks de coronacrisis helemaal klaar voor: "Ik hoop dat we in september weer met vijfhonderd man kunnen gaan dansen. De artiesten en het publiek hebben zo een behoefte aan interactie. Huidhonger heb ik. Kroelen wil ik!"

Zaterdag 11 juli is de documentaire Ted Langenbach van Jan Louter om 17 uur op TV Rijnmond. Hij wordt dan elk uur herhaald.