Waterfront-verdachte heeft gepraat, maar niemand weet wat hij heeft gezegd

De hoofdverdachte in de fraudezaak rond het Rotterdamse poppodium Waterfront heeft verklaard, maar niemand weet wat hij heeft gezegd. Görsel Kan heeft zijn verhaal gedaan bij de Turkse autoriteiten, zegt zijn advocaat. Het OM in Rotterdam weet nog van niets.

De 57-jarige Kan senior wordt samen met zijn 37-jarige zoon verdacht van miljoenenfraude. Zij zouden 7,8 miljoen euro hebben gekregen van de gemeente Rotterdam voor verbouwingen bij Waterfront. In werkelijkheid zou slechts voor een kwart miljoen zijn vertimmerd, de rest zou in eigen zak zijn gestoken.

Kan senior verblijft al geruime tijd in Turkije. Justitie in Rotterdam heeft via een rechtshulpverzoek gevraagd hem daar te verhoren. “Tot op heden hebben we daar officieel niets over gehoord”, zei het OM vrijdag. Advocaat Haroon Raza had nieuws. “Ik heb van mijn cliënt begrepen dat hij op 22 januari als verdachte is gehoord door een Turkse officier van justitie.”

Raza zegt de inhoud van die verklaring niet te weten. “Mijn Turkse collega-advocaat krijgt de stukken niet mee.” De Rotterdamse rechter gaf vrijdag de opdracht om bij de Turkse autoriteiten te achterhalen of het verhoor inderdaad is geweest.

De gang van zaken tekent de moeizame relatie tussen de Nederlandse en Turkse justitie in strafzaken. Eerder bleek dat ook al bij een Rotterdamse moordzaak.

Advocaat Raza zei dat hij desnoods bereid is zijn cliënt te vragen een verklaring op papier te zetten bij een notaris in Turkije. Dat stuk zou dan aan het dossier in Rotterdam kunnen worden gevoegd.

Kan senior en junior worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Eerder hebben zij dat ontkend.

Dit artikel gaat verder onder deze reportage:



Voor het eerste punt, valsheid in geschrifte, wil advocaat Raza inzage in een ander dossier. Daarin werd een Rotterdamse gemeenteambtenaar verdacht van lekken en corruptie. Justitie heeft de zaak geseponeerd, omdat er geen bewijs is.

Raza:”Uit dit onderzoek blijkt dat mijn cliënt bepaalde formulieren gewoon in opdracht van de gemeente Rotterdam heeft getekend. En dat het dus geen valse stukken waren.” Een deel van het dossier over de ambtenaar is inmiddels toegevoegd aan de Waterfront-zaak.

De grote fraudezaak in Rotterdam zal pas in het voorjaar van 2021 inhoudelijk worden behandeld. Door de coronacrisis zijn zaken blijven liggen en is het najaar al volgepland.