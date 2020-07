Gemeente Zwijndrecht is er klaar mee: 'ProRail maak Kijfhoek nu echt veiliger'

Ontspoorde goederentrein op Kijfhoek in 2015

De gemeente Zwijndrecht roept ProRail op om verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van de veiligheid op het rangeerterrein Kijfhoek. "De spoorbeheerder belooft keer op keer beterschap, maar maakt te weinig en te langzaam stappen," schrijft de gemeente in een reactie op een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat er nog altijd veel mis is op Kijfhoek, het grootste rangeerterrein van Nederland.

Na een aantal ernstige incidenten in 2018 werd het rangeerterrein onder verscherpt toezicht gesteld van de inspectie. Nu blijkt uit onderzoek dat ProRail de veiligheid nog altijd niet op orde heeft.

Zo heeft de spoorwegbeheerder volgens de inspectie te weinig zicht op de staat van de wissels, sporen en het heuvelsysteem. Ook worden afspraken over veilig werken aan het spoor niet altijd nageleefd en is er niet genoeg aandacht voor risicomanagement. De inspectie eist dat de spoorwegbeheerder maatregelen neemt. Als het bedrijf dat niet doet, dan krijgt het een boete van 200 duizend euro.

Geen verrassing

Voor de gemeente Zwijndrecht komen de bevindingen van de inspectie niet als een verrassing. "Ook het afgelopen jaar hebben wij voorvallen en gedrag bij ProRail gezien, waarover wij onze zorgen hebben geuit. Als gemeente staan wij voor de veiligheid van onze 45 duizend inwoners. Het college roept de directie op haar verantwoordelijkheid te nemen en serieuze stappen vooruit te zetten in de veiligheid van Kijfhoek."

In 2011 ontstond een grote brand op Kijfhoek, toen een goederenwagon met ethanol vlam vatte. Omwonenden moesten hun huizen verlaten en de snelweg A16 werd afgesloten vanwege rookoverlast. Ook werd al het treinverkeer stilgelegd.

ProRail bleek de registratie van de goederentreinen niet op orde te hebben, waardoor niet bekend was welke gevaarlijke stof zich in de wagon bevond. ProRail beloofde beterschap, maar gaf onlangs toe dat het registratiesysteem nog altijd niet waterdicht is.

Spil goederenvervoer

Het rangeerterrein Kijfhoek is de spil in het goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven en het achterland. Jaarlijks worden er tienduizenden wagons verdeeld over verschillende eindbestemmingen.

ProRail zegt dat Kijfhoek "volste aandacht" heeft. "ProRail werkt met man en macht om de situatie te verbeteren. Wij zijn hierover constructief in gesprek met de inspectie."