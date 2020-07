Hoek van Holland maakt inhaalslag als badplaats, maar deze man heeft nog meer ambities

Projectontwikkelaar Jacko Roest over zijn plannen in Hoek van Holland

Hoek van Holland heeft de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt als populaire badplaats. Waar 'De Hoek' in 2007 nog zo'n 700.000 mensen trok, is dat inmiddels opgelopen naar 3,5 tot 4 miljoen mensen per jaar. "Maar er zijn nog steeds veel mensen die dit gebied moeten ontdekken", zegt projectontwikkelaar Jacko Roest.

Hij noemt het bezoekersaantal rond 2007 het absolute dieptepunt voor de badplaats. "Heel veel plannen die men hier wilde realiseren, bleken niet haalbaar. Het strandaanbod ging omlaag omdat iedereen in onzekerheid zat. Dat hebben we gelukkig los weten te trekken en toen zijn we er met nieuwe energie ingestapt."

Roest is eigenaar van diverse strandpaviljoens en winkels in Hoek van Holland. Ook beheert hij ruim zeventig recreatiewoningen op het strand. "Iedereen kent de kleine huisjes op het strand die in de winter de opslag ingaan, maar deze staan er permanent en kunnen daardoor groter zijn", legt hij uit. Door het coronavirus moesten de woningen in allerijl dicht, maar dat is inmiddels niet meer het geval. "We zitten tot eind september vol."



Hotel en recreatiewoningen

Door te investeren in kwaliteit, hoopt hij een stroom mensen naar 'De Hoek' te sturen. Hij denkt onder meer aan het uitbreiden van de recreatiewoningen. "We zien uit de bezetting die we nu al hebben, dat daar behoefte aan is", zegt Roest. "Dat is ook een kans voor Hoek van Holland, want die mensen geven hier hun geld uit. We willen het dorp opknappen, maar dat kan alleen als er mensen komen om hun geld uit te geven."

Ook een hotel noemt hij als optie. "De kust heeft al een aantrekkingskracht, maar straks met de aanleg van de Blankenburgtunnel zou een hotel in dit gebied ook het dichtstbijzijnde hotel zijn voor op de Maasvlakte." Dat hotel zou dan niet alleen nuttig zijn voor toeristen, maar ook voor mensen die om zakelijke redenen in het industriegebied moeten zijn.

Ook wil Roest graag het huidige parkeerterrein aanpassen, zodat de auto's uit het zicht zijn. "Het is nu een lap asfalt. Maar als je kijkt naar Katwijk, dan zit er een parkeergarage ónder de duinen. Nu kom je in Hoek van Holland aan en zie je de achterkant van paviljoens, afvalbakken en auto's."

"Als je dat gebied in één keer op de schop neemt, bouw je nieuwe paviljoens die van alle kanten aantrekkelijk zijn, de auto is weg uit het straatbeeld, het afval kan inpandig opgelost worden", somt hij op. "En de paviljoens kunnen van het gas af. Dat is dan weer goed voor de energietransitie van Rotterdam. Zo kunnen wij een enorme bijdrage leveren aan dit gebied."

Natuurorganisaties

Maar is al dat bouwen niet slecht voor de huidige natuur? Volgens Roest zijn er per provincie gebieden aangewezen waar ontwikkelingen mogelijk zijn. "Dat zijn toeristische clusters, waar goede voorzieningen moeten zijn. Dat wordt weer afgewisseld met rustige stukken strand, zodat er voor ieder wat wils is."

Om het strand minder afhankelijk te maken van mooi weer, stelt Roest meer verblijfstoerisme voor. "Wij betrekken natuurorganisaties nauw bij de ontwikkeling van de plannen. In iedere fase proberen we hen mee te nemen en hun wensen toe te passen. We weten dat deze plek is aangewezen, dus we kunnen de natuurorganisaties daar alleen maar nauw bij betrekken. Als je dat doet, kunnen we goede afspraken maken."

Roests persoonlijke ambitie is om zijn plannen binnen vijf jaar te realiseren. "We zullen nog zeker twee jaar nodig hebben voor de plannen richting vergunningverlening gebracht kunnen worden. Als je dit gaat realiseren wat wij voor ogen hebben, moet je rekening houden met nog eens meer dan twee jaar voordat dat ook gerealiseerd is."