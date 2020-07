Cor Potcast en Feyenoord-Sparta in Rijnmond Sport

In deze aflevering is er een reportage te zien over de makers van de Cor Potcast. Spartaan Bart Vriends en de Excelsior-spelers Maarten de Fockert en Thomas Verhaar maken iedere week een populaire Podcast. Rijnmond Sport was bij de opnames.

Ook zien we in Rijnmond Sport beelden van de laatste twee oefenwedstrijden tussen Feyenoord en Sparta. Deze week werd bekend dat beide Rotterdamse clubs op 9 augustus tegen elkaar oefenen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De laatste 9 jaar stonden beide Rotterdamse rivalen één keer op het Kasteel en één keer in de kuip tegenover elkaar in een oefenduel.

In januari 2011 werd in Rotterdam Spangen gespeeld om de Zilveren Bal en in maart 2016 werd er geoefend, waarbij de opbrengst van deze wedstrijd naar de Hartstichting ging. Saillant detail is dat voorafgaand aan deze twee derby's er een icoon overleed. In 2011 was Coen Moulijn vlak voor de beladen derby overleden en Johan Cruyff in 2016.



Bekijk hierboven de volledige uitzending van Rijnmond Sport.