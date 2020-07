Ombudsman berispt Rotterdam na sluiting school voor mensen met autisme

De gemeente Rotterdam heeft fouten gemaakt bij de sluiting van Acato, een kleinschalige privé-school voor leerlingen met een autistische stoornis. Dat concludeert de Rotterdamse ombudsman na onderzoek. De directie van Acato had samen met ouders een klacht ingediend tegen de gemeente uit onvrede over de gang van zaken.

De school - een particulier initiatief van ouders en vrijwilligers - verzorgde sinds 2018 opvang en lessen voor ongeveer twintig autistische kinderen. De leerlingen zouden niet passen in het speciaal onderwijs en ook niet functioneren binnen een reguliere onderwijsinstelling.

Toen na de start het aantal aanmeldingen bij Acato alsmaar toenam, vroeg de instelling hulp aan de gemeente. Na anderhalf jaar overleg besloot wethouder Bokhove (Jeugd) niet verder te gaan met Acato. De gemeente zei geen vertrouwen te hebben in het initiatief.

De wethouder sloot de school en bracht de jeugdhulp onder bij stichting Pameijer en het onderwijs bij onderwijskoepel BOOR, maar de leerlingen weigerden over te stappen naar de reguliere instellingen en bleven thuis .

Maatwerk

Volgens de ombudsman had de gemeente meer onderzoek moeten doen naar mogelijkheden om de instelling open te houden. "De gemeente had zich bij de start moeten realiseren dat Acato niet binnen de bestaande regels past en dat er dus maatwerk nodig was", schrijft de ombudsman in het onderzoeksrapport.

"Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende voor ogen gehouden dat Acato een particulier initiatief is van vrijwilligers. Het initiatief is er bovendien juist gekomen omdat het bestaande aanbod deze kinderen geen oplossing bood."

Ook verwijt de ombudsman de gemeente slechte communicatie met de school en met de ouders. Met de ouders werd pas gesproken toen het besluit over de sluiting al was genomen. "De gemeente had dat veel eerder moeten doen."

Wethouders op vingers getikt