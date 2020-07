Engelsman gaat naar The Hookers: 'Mijn vriendin zei wtf?!'

De naam van de rugbyclub in Hoek van Holland is er één die voer is voor grappen, vooral voor buitenlandse spelers en hun families. "Als je uit Engeland of Nieuw-Zeeland komt en je moet thuis uitleggen dat je voor The Hookers (de hoeren, red.) gaat spelen, wordt er sowieso gelachen."

The Hookers is een familieclub met een rijke historie en telt ruim driehonderd leden. Al zeker tien jaar te vinden in de hoogste klasse, al gaat het de afgelopen jaren wat moeizaam, vertelt voorzitter Ron Plaizier.

"We zitten in een uithoek, aan zee. Mensen vinden het al gauw ver weg", zegt hij. De groep bestond voornamelijk uit dertigers, maar komend seizoen verschijnen The Hookers met een bijna compleet nieuwe selectie aan de start. Eén van hen is Josh Stuart. Uit Engeland.

'Wtf?!'

"De naam van de club was een shock voor sommige mensen", zegt hij met een lach op zijn gezicht. "Mijn moeder stelde vragen en mijn vriendin in Nederland reageerde met 'wtf?!' toen ik naar haar stuurde dat ik naar The Hookers ging. Ik moet toen uitleggen dat het een rugbyclub is", lacht hij. "De naam is een goede grap."

Hij heeft het al naar zijn zin in Hoek van Holland. "De jongens hier zijn fantastisch, al heb ik door het coronavirus nog niet iedereen van de club ontmoet", vertelt hij. Hij speelt al ruim 21 jaar rugby.

"Ik ben ook in Nieuw-Zeeland geweest en heb in Engeland zelf gespeeld, maar door werk deed ik het toen even wat minder. Ik was eens op een vrijdagavond aan het werk toen een vriend belde dat hij te weinig man had voor zaterdag. Ik speelde mee en werd na enkele minuten alweer verliefd op de sport. Dat is nu vier jaar geleden."

Nieuw doel

Naast nieuwe spelers hebben The Hookers ook nieuwe coaches aan de haak geslagen. Een van hen is Glenn Vertongen uit België. "Het is een leuk gegeven", zegt hij over de bijzondere naam van de club. "Daardoor wordt er wel veel over gepraat. Dat is leuk."

Het coronavirus gooide roet in het eten van de voorbereiding, maar de spelers kregen wel huiswerk mee. Sinds enkele weken trainen de mannen weer en in oktober start de competitie. "Die lange voorbereiding hebben we wel nodig. Rugby is een contactsport, dus die tijd hebben we wel nodig om het op te bouwen met de nieuwe spelers. Anders krijg je te snel blessures."

Met een jong en vernieuwd team is de club een nieuwe weg ingeslagen. Er is ook een meerjarenplan opgesteld. "Ons doel is om binnen drie jaar de top van Nederland te bereiken", zegt Vertongen.