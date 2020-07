Opnieuw stakingen bij bulkoverslagbedrijf EBS in haven Rotterdam

Werknemers van bulkoverslagbedrijf EBS willen opnieuw het werk neerleggen. Dat is besloten nadat onderhandelingen donderdag over een loonsverhoging op niets zijn uitgelopen, zegt havenvakbond FNV.

De vakbond onderhandelt sinds november 2019 met de directie van EBS over een nieuwe cao. De vakbond wil een loonsverhoging van 3 procent, bovenop de automatische prijscompensatie.

EBS wilde eerder niet verder gaan dan een verhoging van 2,5 procent voor 2020 en 1 procent voor 2021. "En nu komen ze met 0 procent, vanwege corona. Ongelooflijk, want het werk heeft hier echt niet stilgelegen," zegt Cees Bos, FNV-bestuurder. "Corona is de nationale excuus-Truus geworden."

Op 13 maart legden werknemers het werk bij EBS voor de eerste keer neer, omdat het bedrijf de looneis niet wilde inwilligen.

Door de corona-uitbraak zijn de onderhandelingen stilgelegd: "We hebben afgesproken daarna verder te praten. Nu was het moment daar en dan krijg je een bod van drie keer niks. Dat pikken we niet."

Wanneer het werk zal worden neergelegd, wil de vakbondsbestuurder niet vertellen: "Op korte termijn, meer kan ik er niet over zeggen."