Vijf tips voor een vakantie in Hoek van Holland

Het strandweer zat deze week niet mee, maar ook zonder een strakblauwe lucht en stralende zon is er genoeg te beleven in Hoek van Holland. De Zomertoer, Bestemming Rijnmond was deze hele week in 'De Hoek'. Vijf tips voor een leuke vakantie in Hoek van Holland, of het nu goed weer is of niet!

Haal een visje

Hoek van Holland ligt aan zee, dus versere vis kan je niet krijgen. De Hoekse Vishandel is geliefd bij de Hoekenezen zelf, maar ook bij toeristen en mensen uit de omgeving. "Een genotje voor het strotje", aldus eigenaar Cees Hofland.



De geur van vers gerookte vis komt je tegemoet als je het terrein van Hoeks & Heerlijk, net buiten Hoek van Holland, oploopt. De zwarte viskraam met een gigantische rookoven is een uit de hand gelopen hobby van hovenier Johan Leerdam. Z'n heggenschaar hangt inmiddels aan de wilgen.



Dompel je onder in de popmuziek

Een duik in de zee is momenteel niet echt aan te raden, maar een duik in de popgeschiedenis wél. Museum RockArt in Hoek van Holland herbergt de Nederlandse popgeschiedenis vanaf de jaren '50. "Kleding, instrumenten, gewonnen prijzen, gouden platen en de meest creatieve en zeldzame items", zegt eigenaar Jaap Schut.



Wandel door de geschiedenis

Hoek van Holland was in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plek van de Atlantikwall, de ruim vijfduizend kilometer lange verdedigingslinie van de Duitse bezetters. Zij maakten van het dorp 'Festung Hoek van Holland'. Diverse bunkers in 'De Hoek' herinneren nog aan die tijd.



Gooi een hengel uit

Je kan een vis kopen, maar je kan 'm natuurlijk ook proberen zélf te vangen. Joop Folkers geeft workshops zeebaarsvissen aan de kust van Hoek van Holland. "De zeebaars is de sterkste sportvis die langs onze kust zwemt. Daarom is er zoveel animo voor. Ik heb er al duizenden gevangen, maar de eerste baars die ik vang is altijd weer een spektakel."



Ben je niet zo van het vissen? Ook watersporters komen aan hun trekken in Hoek van Holland. De golven zijn niet te vergelijken met die in tropische oorden, maar surfers kunnen ook zeker hun hart ophalen aan de Hollandse kust. Ga wel goed voorbereid het water op.



Wandel over het strand en door de duinen

In en om Hoek van Holland is genoeg te zien. Op het strand staan kleine strandhuisjes, waarin de huiseigenaren van 1 april tot 1 oktober in kunnen verblijven. Deze woningen zijn niet te huur, maar dat geldt wel voor de strandvilla's verderop. Je duikt dan zo vanuit je bed de zee in!



Verderop, in de duinen, staat de Zeetoren van Hoek van Holland. Liefhebbers van escape rooms kunnen hier hun hart ophalen. Heb je trek? Dan kan je daar terecht bij PLSTK Café, of uiteraard op het strand bij een van de strandpaviljoens.