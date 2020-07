Twee verdachten Chinese liquidatie voorlopig vrij

De Rotterdamse rechtbank laat twee verdachten van de liquidatie op de Chinese Moon Tong Choi voorlopig vrij. Zij moeten zich wel bij de volgende zitting in september weer melden.

De 64-jarige Choi werd in oktober 2018 op straat doodgeschoten in Rotterdam Kralingen, vanaf een scooter. Justitie denkt dat Christopher N. de schutter was. Hij blijft vastzitten. De vermeende opdrachtgever Sun L. en de ‘regelaar ‘ Jin X. komen maandag vrij. Waarschijnlijk moeten ze wel hun paspoort inleveren.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor 23 november gepland. De rechtbank trekt er meerdere dagen voor uit. Alle drie de verdachten zeggen dat ze niets met de moord te maken hebben.