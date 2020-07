Vuurwerk in de rechtszaal? Rotterdamse handelaren slepen gemeente voor de rechter

Normaal gesproken zouden Miquel Lommerse en Arjen Vaandrager in de zomer druk in de weer zijn met hun vuurwerkhandel, maar het is stil bij de twee Rotterdammers. Er zal voor hen tijdens oud en nieuw weinig geld te verdienen zijn door het nieuwe vuurwerkverbod. Daarom slepen Lommerse, Vaandrager en nog eens dertig andere Rotterdamse vuurwerkondernemers de gemeente voor de rechter.

Ze willen een financiële compensatie. Het is de komende jaarwisseling in Rotterdam verboden om consumentenvuurwerk af te steken, maar veel ondernemers hebben al verplichte investeringen gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen voor de opslag van het vuurwerk. Maar het gaat Lommerse, Vaandrager en andere Rotterdamse ondernemers niet alleen om de financiële compensatie. Liefst willen zij het vuurwerkverbod van tafel hebben. Op z'n minst vragen zij een afbouwperiode.

Aanpassingen

Arjen Vaandrager heeft in het dagelijks leven een sportzaak. De vuurwerkhandel doet hij erbij. In zijn vuurwerkwinkel laat Vaandrager zien welke aanpassingen hij heeft moeten maken. "Dit doet mij hartstikke pijn, omdat je normaal gesproken in een vast stramien zit."

Rond deze tijd had Vaandrager normaliter keuzes gemaakt in het vuurwerkaanbod voor zijn zaak of de folder samengesteld. "Maar nu zit ik voor de televisie of ben ik op het gemeentehuis over het afsteekbeleid. Ik had mijn tijd liever ergens anders ingestoken."

Het totale vuurwerkverbod in Rotterdam vindt Vaandrager 'niet leuk en onterecht'. "Dit gaat voor ons heel erg ver. De tussenstap is niet eens geprobeerd." Niet alleen het knalvuurwerk, maar ook het siervuurwerk mag niet worden afgestoken.

Miguel Lommerse, die een handel in automaterialen heeft, kan met Vaandrager meepraten. "We zijn een aantal keer met de gemeente in gesprek geweest om het vuurwerk in Rotterdam veiliger te maken. Daar zat onder andere een goed gesprek met de wethouder bij. De opties die we hebben aangereikt, daar werd positief op gereageerd. Daar is alleen niets mee gedaan", zegt Lommerse.



Wijbenga: 'Vuurwerkhandelaren moeten nieuw plan trekken'

De Rotterdamse vuurwerkhandelaren maken zich zorgen. Ze kregen van wethouder Bert Wijbenga van Handhaving een brief waarin stond dat Rotterdamse ondernemers geen financiële compensatie van de gemeente gaan krijgen.

Volgens Wijbenga is compensatie voor de vuurwerkhandelaren niet aan de orde. "De markt verandert al jaren. Het is niet zo dat als de marktomstandigheden veranderen of nieuwe politieke besluiten zijn, wij vuurwerkhandelaren kunnen compenseren", vertelt Wijbenga. "Als ze een beetje geluk hebben én slim zijn, dan kunnen zij hun vuurwerkvoorraden goed kwijt. In Nederland is verkoop van bepaalde producten nog mogelijk, bijvoorbeeld sierpotten."



Vuurwerkhandelaren hebben extra kosten moeten maken om hun bunkers veilig te maken. Wijbenga erkent dat deze Rotterdamse handelaren in financiële problemen kunnen komen. "Dat is wel een hard gelag", geeft hij toe. "Maar als je een investering voor tien jaar hebt gedaan, dan heb je dat misschien nog niet terugverdiend. De overheid kan het ook niet allemaal aan om hen te gaan compenseren. Dan geldt voor vuurwerkondernemers dat zij schrik en verdriet hebben, maar vervolgens een nieuw plan moeten trekken."

Geen compensatie

Wijbenga peinst er niet over om een financiële compensatie voor vuurwerkhandelaren te regelen. "Als we daar aan zouden beginnen, dan zou gemeente Rotterdam binnen een jaar failliet zijn", stelt de wethouder, die wel verwacht dat er vuurwerkhandels zullen omvallen.

Toch blijven Lommerse, Vaandrager en andere Rotterdamse vuurwerkhandelaren strijdbaar. Vuurwerkbranche BPN stapt namens de 32 Rotterdamse vuurwerkondernemers naar de rechter.

Vaandrager staart naar het siervuurwerk dat hij in zijn Rotterdamse opslag heeft liggen en dat nog in Nederland afgestoken mag worden. "Wij zien hier weinig kwaad in, als iedereen hier normaal mee omgaat. Dan kan iedereen van genieten."