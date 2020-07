'Placeboflitspalen' in Rotterdam moeten snelheidsduivels afschrikken

Justitie is bezig om zeven flitspalen te plaatsen in Rotterdam, waarvan vier flitspalen geen camera zullen hebben. Het gaat om 'placebopalen' aan de Max Havelaarweg, de Spinozaweg, Van der Duijn van Maasdamweg, Straatweg, West-Kruiskade, Bergweg en Beukelsdijk. Op die wegen wordt te hard gereden en zijn veel ongevallen.

Het is een experiment tot eind volgend jaar. Om kosten te besparen zullen niet alle mobiele flitspalen een camera krijgen, legt verkeersofficier Achilles Damen uit. "Als je een vaste opstelling met een vaste camera en dataverbinding met het CIB wil neerzetten, duurt het veel langer totdat we die zeven palen zouden kunnen realiseren. Nu kunnen we snel van start. Het is niet zo dat de camera's op dezelfde plekken zullen blijven. We wisselen de camera's van plaats."

Als automobilisten hun rijgedrag niet aanpassen, dan wordt er gekeken of op de eerdergenoemde wegen vaste flitspalen moeten komen.

Het experiment is ook in Groningen en Limburg gedaan, al werkte die proef volgens Damen net wat anders dan straks in Rotterdam. "Daar werd gebruik gemaakt van een soort gepantserde wagen die achter een auto vervoerd kon worden." Vervolgens was er een behoorlijke afname van het aantal verkeersovertredingen bij wegwerkzaamheden: van 10 naar 4 procent.

Damen zegt dat de situatie op de zeven Rotterdamse wegen aangepakt moeten worden. "Het uiteindelijke doel is dat iedereen 's avonds weer veilig thuiskomt", benadrukt de verkeersofficier.