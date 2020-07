Groter terras vanwege coronavirus: 'We hopen dat we dit volgend jaar door mogen zetten'

Martin van Woensel van Villa on the Beach over de aanpassingen

Het terrasgedeelte voor de strandpaviljoens in Hoek van Holland is flink uitgebreid vanwege de coronamaatregelen. De horecaondernemers, het personeel en de klanten hebben met elkaar de beschikking over 750 vierkante meter meer terras dan voorheen. Een aanpassing die Martin van Woensel, eigenaar van Villa on the Beach, wel bevalt.

"Het terras is vrijdag grotendeels leeg, want echt strandweer is het niet. "Het écht mooie weer in het voorjaar hebben we gemist", zegt hij. "Toen moesten we knarsetandend toekijken."

De strandpaviljoeneigenaren hebben net als andere ondernemers te maken met enorme verliezen, omdat hun zaken maandenlang gesloten moesten blijven. De gemeente Rotterdam heeft ruim 750 vierkante meter meer terras aangelegd, zodat de ondernemers de schade nog enigszins kunnen compenseren. Ook is er een extra boulevard van acht meter breed aangelegd, zodat mensen elkaar makkelijker kunnen passeren.

Extra service

Op het grotere terras is ruimte voor meer tafels en meer strandbedden. Villa on the Beach heeft daarnaast een extra bar en extra wc's neergezet. "Zo creëren we een beetje spreiding en hoeven mensen niet per se binnen naar het toilet."

En er komt nog een ander stukje service bij: "We mogen nu een groter terras bedienen. Mensen kunnen dus lekker blijven liggen en een hapje of drankje bestellen, en wij komen het brengen."

Volgend jaar weer?

Van Woensel hoopt dat hij en andere ondernemers het grotere terras ook volgend jaar kunnen gebruiken. "Dan kunnen we het verlies van de afgelopen maanden iets meer terugwinnen. Want dat heb je niet zomaar in twee, drie jaar terug."

De meeste strandpaviljoens moeten het enkel hebben van het strandseizoen en zijn verder dicht. Villa on the Beach is daarentegen het hele jaar door open. "Ik denk dat als we dit jaar 50 procent van onze normale omzet halen, dat we het dan goed doen. Het is een kwestie van overleven, maar ik denk dat het ons wel lukt. De komende maanden zijn cruciaal om inkomsten binnen te slepen. Als dat niet lukt, is het wel een dingetje."