Man met bad trip valt drie verdiepingen naar beneden, bovenop een auto

Een man in Rotterdam-Oost is, onder invloed van LSD, vrijdagmiddag drie verdiepingen naar beneden gevallen van de balustrade van een galerijflat. Hij landde op een auto, die flink beschadigd raakte.

Agenten kregen een melding over iemand die een 'bad trip' had en onder het bloed zat. Aangekomen troffen ze twee personen aan die naar eigen zeggen LSD hadden gebruikt.

Eén van hen had meerdere kleine wonden, maar hij wist niet hoe hij die had opgelopen. Later verklaarde hij dat hij van drie hoog naar beneden was gevallen.

Toen agenten vanaf de balustrade naar beneden keken, zagen ze dat het verhaal klopte. In de vooruit van een daar geparkeerde auto zat een enorme barst. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor een röntgenfoto.