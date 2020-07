Warmtebedrijf liet leiding naar noordoever schieten, maar wat wist de wethouder van de risico's?

Heeft oud-wethouder Van Huffelen de Rotterdamse gemeenteraad wel goed geïnformeerd over het Warmtebedrijf? Dat was vraag waar de enquêtecommissie die onderzoek doet naar het Warmtebedrijf vrijdag een antwoord op zocht. Volgens Van Huffelen kleefden er weinig risico's aan als een leiding met restwarmte naar de noordoever van de stad niet door het Warmtebedrijf, maar door Eneco geëxploiteerd zou worden.

Nu blijkt dat het Warmtebedrijf en een hoge ambtenaar het stadsbestuur wél hadden gewezen op negatieve gevolgen als het project niet doorging.

Dat bleek vrijdag uit de verhoren van de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de problemen bij het opzetten van het Warmtebedrijf Rotterdam. Dat bedrijf werd opgericht als milieuproject om restwarmte uit de haven af te nemen en daarmee vijftigduizend woningen te verwarmen en van stroom te voorzien. Maar vanaf het begin ging er van alles mis. Jaren later is het Warmtebedrijf nog altijd verliesgevend.

Banken eisen borg van Rotterdam

Kort na de start in 2008 blijkt al dat het opvangen van restwarmte bij Shell - dan nog een partner van het Warmtebedrijf - te duur zou worden. Als Shell niet meer meedoet, wordt gekeken wat er moet nu gebeuren. Uiteindelijk besluit men meer restwarmte te gaan halen bij de afvalverwerker AVR.

Het Warmtebedrijf kon op dat moment alleen verder als de gemeente Rotterdam borg zou staan voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten. Tot dan toe wilde de stad juist geen garantstelling, maar de bank eiste dat vanwege de bankencrisis, zei oud-wethouder Rik Grashoff deze vrijdag tegen de enquêtecommissie.

Bij de doorstart heeft het Warmtebedrijf met afvalverwerker AVR afgesproken tot 2044 een grote hoeveelheid warmte af te nemen. Veel meer dan het Warmtebedrijf op dat moment nodig had en kwijt kon. Waarom was dat? Volgens oud-wethouder Grashoff omdat ze dachten aan een uitbreiding van het aantal aansluitingen.

Warmteleiding naar de noordoever

Het Warmtebedrijf zat met een probleem. Het had heel veel warmte gekocht bij AVR, maar kon het niet kwijt en verloor dus veel geld. Om rendabel te worden, is steeds naar uitbreiding van de aansluitingen gezocht om de warmte kwijt te kunnen.

Een mogelijke oplossing diende zich aan aan de noordkant van de stad. De Eon-kolencentrale ging dicht en huizen in het noorden van de stad moesten op een andere manier aan energie komen. Het Warmtebedrijf wilde in dat gat springen met een warmteleiding naar de noordoever. Zo kon het bedrijf meer van de ingekochte restwarmte bij AVR verkopen. Maar de gemeente besloot het niet te doen, omdat Eneco - de energieleverancier in dat deel van de stad - onredelijke eisen stelde. Uiteindelijk heeft Eneco zelf de leiding aangelegd.

Raad volledig geïnformeerd?

Toenmalig directeur van de gemeente Rotterdam Carl Berg heeft in die tijd, 2011, met de aandeelhouders van het Warmtebedrijf en het gemeentebestuur gesproken over de nadelige gevolgen voor het Warmtebedrijf als die de leiding naar de noordkant niet zou gaan exploiteren. Maar wethouder Van Huffelen stuurde uiteindelijk twee brieven naar de gemeenteraad waarin stond dat er geen financiële risico's waren als het Warmtebedrijf deze leiding niet zou krijgen.

Tijdens het verhoor zei Van Huffelen dat zij zeker weet dat zij niet is geïnformeerd over grote risico's.

Carl Berg zegt dat hij zeker weet dat er in de aandeelhoudersvergaderingen over gesproken is en daar zaten ook wethouder Kriens en Van Huffelen bij. Ook heeft een extern bureau er nog eens naar gekeken.

Pech of risico's genomen?

Aan het einde van het verhoor van topman Carl Berg wilde de commissie weten of alles wat is misgegaan fouten waren, of pech. Berg sprak van gebeurtenissen die je overvallen. "Niemand bedenkt een vastgoedcrisis. Het Warmtebedrijf had daar last van omdat ze afhankelijk is van woningbouw."

Ook was Berg duidelijk over de risico's. "Er zijn geen onaanvaardbare risico's genomen." Alles is steeds goed onderzocht om risico's te verkleinen of vermijden.

Oud-wethouder Rik Grashoff vroeg zich wel af waar de bedrijven die meededen aan de start van het Warmtebedrijf waren. Waarom kwamen zij niet voor verhoor langs? De commissie zei daar nu niets over te kunnen zeggen, maar daar in het eindrapport wel op terug te komen.