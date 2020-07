Agent dreigt protesterende boer met wapen

De man uit Oost-Gelre had deel uit gemaakt van een groep boeren die vrijdag met tractoren protesteerden in Leidschendam bij de brancheorganisatie voor supermarkten.

Met de politie was een route voor de terugweg afgesproken over provinciale wegen. Maar enkele boeren weken van de route af, waarna de motoragent hen vroeg om weer aan te sluiten. De man uit Oost-Gelre weigerde dat en reed in de richting van de agent, waarop die zijn wapen trok.

De 39-jarige boer zit vast. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak.