Striphelden Heer Bommel en Tom Poes krijgen pretpark

Artist impression van het Bommelpark in Groenlo (Foto: De Bommelzolder)

Olivier B.Bommel en Tom Poes krijgen een pretpark in de Achterhoek. De helden van de Rotterdamse striptekenaar Marten Toonder hebben al een Bommelmuseum in Zoeterwoude-Dorp. Dat verhuist straks naar het nieuwe park.

Het themapark, Bommelwereld, moet komen in een voormalig manege in Groenlo. In de 10 duizend vierkante meter grote ruimte verrijzen de komende twee jaar onder meer kasteel Bommelstein, de straatjes van Rommeldam en de zwarte Bergen.

Vakantiepark Marveld in Groenlo heeft daarover afspraken gemaakt met de Toonder Compagnie, het bedrijf dat de rechten van Marten Toonder beheert. Ook het Bommelmuseum is bij de plannen betrokken.

"Wij zijn dankbaar dat er nu een partij is die de moed heeft, maar ook de visie, om het gedachtegoed van Toonder door te geven. In die zin sluit het nieuwe park ook volledig aan bij de doelstellingen van Museum de Bommelzolder", laat het museum weten op Facebook.