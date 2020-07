Donatie aan Fröbel was niet voor niets: '1500 stukjes taart voor ouderen in verzorgingshuizen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen maken'

Tijdens de coronacrisis heeft presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt, samen met de Stichting Rotterdam Mooier Maken, heel wat mensen en initiatieven in de regio een extra steuntje in de rug gegeven. Nu gaat hij terug naar een aantal oude bekenden om te zien hoe het met ze gaat.

Dit keer gaat hij terug naar Fröbel, waar je normaal gesproken terecht kunt voor onder meer een heerlijke lunch of taart, speciaal voor jou klaargemaakt door jongeren met een verstandelijke beperking. Sinds halverwege maart bakken zij taarten en bezorgen deze samen met door de Fröbelmedewerkers gemaakte kaarten bij zorginstellingen waar oude bewoners verblijven. In maart en begin april zijn zo ruim 1500 mensen (zorgpersoneel en bewoners) verblijd met taarten en soepen van Fröbel, verdeeld over vijftig zorglocaties in Rotterdam.

Maar daarnaast was Fröbel bezig met taarten bezorgen aan jongeren met een beperking, die op dit moment het huis niet uit mogen. "Het bezorgen van een taart doet hen echt goed en daar krijgen wij superveel energie van. We willen graag door met dit soort mooie acties", vertelde Fröbel-oprichter Saskia Warnaar ruim een maand geleden aan Sander. Maar om door te gaan met deze 'Geef een taartactie', was de hulp van Rijnmond Helpt nodig...

[https://rijnmond.bbvms.com/p/regiogrid_16-9_responsive/c/3750957.html]

Intussen is Sander heel benieuwd wat Fröbel met de donatie van 2500 euro heeft gedaan. "Daar hebben we 1500 stukjes taart van kunnen maken", vertelt Saskia de Koning, de trotse bedrijfsleidster. "Die zijn naar verzorgingshuizen voor ouderen en instellingen voor jongeren met een verstandelijke beperking gegaan."

"En die reageerden zo blij, zo mooi ook. Ze hadden helemaal niet verwacht dat ze dat zouden krijgen. Super mooi dat we dat hebben kunnen doen." Ook Fröbel-medewerker Koen vond het een mooie ervaring. "Ze waren allemaal heel enthousiast, ik vind het superleuk om dat mee te krijgen."

Nu Sander toch bij Fröbel is, proeft hij meteen maar een stukje liefdevolle taart. Maar was die niet eigenlijk voor een klant bedoeld...?

Bekijk in de video hierboven de terugkomst van Sander bij Fröbel, waarin hij spreekt met medewerkers Koen en Jouke, en met bedrijfsleidster Saskia.