Tweede demonstratie in Dordrecht zondag voor vrijheid van meningsuiting

Het Weizigtpark in Dordrecht

Naast de Black Lives Matter-demonstratie in het Weizigtpark in Dordrecht vindt zondag op dezelfde plek nog een demonstratie plaats. De organisatie achter de tegenbetoging wil aandacht vragen voor het grondrecht ‘vrijheid van meningsuiting’ en het ‘recht op demonstratie’.

Beide demonstraties vinden plaats tussen 16:00 uur en 17:30 uur. Burgemeester Kolff van Dordrecht zegt dat er afspraken zijn gemaakt met de organisatie. Die rekent op enkele tientallen demonstranten.

De mensen achter de Black Lives Matter-demonstratie zeiden vrijdag al dat er een tegendemonstratie werd verwacht. Dat was mede ook de reden om de betoging niet op het Statenplein te houden, zoals de organisatie wilde, maar in het Weizigtpark.

Er worden ongeveer 750 mensen verwacht, volgens Black Lives Matter. "Maar het kunnen er ook meer zijn. Dat is moeilijk in te schatten, zoals we afgelopen weken wel hebben gezien."