Arrestatie boer in Bleiswijk was onnodig zegt Farmers Defence Force

De aanhouding van een protesterende boer vrijdagavond in Bleiswijk berust op een misverstand, zegt Farmers Defence Force. Een groepje boeren had alleen maar honger en wilden gewoon naar de Mac, zegt de organisatie.

"De boer wist niet dat hij op een distributiecentrum van een supermarktketen afreed met zijn tractor", zegt woordvoerder Rutger van Lier van Farmers Defence Force tegen Omroep Gelderland . "De motoragent dacht dus dat wij dat distributiecentrum wilden gaan bezetten en trok zijn wapen."

De actievoerders van Defence Force waren de hele dag bij het Centraal Bureau Levensmiddelen in Leidschendam geweest. Ze waren op de terugweg toen het mis ging.

De route voor de terugtocht was in grote lijnen doorgesproken met de begeleiders op de politiemotoren. Van Lier: "Maar Thijs kreeg honger en reed op een rotonde naar de McDonald's. Een motoragent haalde hem in om hem tegen te houden. Maar Thijs had trek en wilde niet stoppen." vervolgens trok de motoragent zijn wapen.

Volgens Farmers Defence Force berust de hele situatie op één groot misverstand en ze hopen dat boer Thijs vandaag weer op vrije voeten wordt gestuurd. De politie kan daar nog niets over zeggen.