Het geheim van het HipHopHuis: leerling wordt leraar

Het HipHopHuis in Rotterdam is letterlijk en figuurlijk volwassen geworden. In augustus blaast de culturele instelling die een podium biedt aan dans, spoken-word en visuele kunsten achttien kaarsjes uit. Daarnaast hebben ze dit jaar voor het eerst een positieve beoordeling voor een rijkssubsidie, de Culturele basisInfrastructuur, gekregen. Uniek voor een project met roots in de hiphopcultuur.

Normaal gesproken krioelt het aan de Delftsestraat in het centrum van Rotterdam van de mensen. De grote zaal waar danslessen worden gegeven voelt door corona ongemakkelijk leeg. Na jaren van tegenwind heeft mede-oprichter en directeur Aruna Vermeulen voor het eerst de wind mee, zegt ze. Al die jaren heeft ze stug haar koers gevaren en in haar eigen kracht geloofd. “We zijn letterlijk taai.”

Dat werpt nu vruchten af want in korte tijd heeft het HipHopHuis positieve beoordelingen gehad op aanvragen van gemeentelijke- en rijkssubsidies. Die laatste, de Culturele basisinfrastructuur, is een primeur voor het HipHopHuis omdat het de eerste keer is dat ze een positief advies hebben gekregen. Vermeulen wil met deze subsidies meer inzetten op leiderschapsontwikkeling en ondernemen voor communityleaders. Doel is een sterkere hiphipsector in Nederland.

Hiphop en Rotterdam passen bij elkaar volgens Vermeulen. “Maar dat zie je niet terug in de culturele voorzieningen in de stad. Aruna ziet de positieve beoordeling als een erkenning. "Dat betekent dat ze ons snappen.”

Danser en project coördinator Leal van Herwaarden vult aan en zegt dat Rotterdam veel jongeren heeft met een migratieachtergrond. "Dat doet iets met een stad." Leal is een product van het HipHopHuis. Hij leerde hier dansen en verscheen als finalist bij tv-show 'Holland’s Got Talent’. De cirkel is rond want nu vervult hij bij het HipHopHuis de rol van project coördinator.

Black Lives Matter en Hiphop



Hiphop is van oudsher een genre waarin maatschappelijke ontwikkelingen een grote rol spelen. Leal zegt ook dat er een link is met de recentelijke Black Lives Matter-beweging. “Hiphop is ontstaan vanuit bevolkingsgroepen die onderdrukt werden of zich buitengesloten voelden.”

Spoken word-artiest Elten Kiene is ook verbonden aan het HipHopHuis. Hij merkt op dat we nu op een bijzonder punt zijn in de geschiedenis. “Je kan er niet onderuit. Dit is een stuk erkenning.”

De vrolijke Kiene, gestoken in kleurrijk outfit en glimlach van oor tot oor, blikt terug op zijn eerste bezoek aan het HipHopHuis, toen nog op de vorige locatie in Coolhaven. Hij studeerde nog op de kunstacademie. Zijn eerste workshops en optredens had hij hier. “Dat is de basis.” Na zijn studie is hij deze woordkunst verder gaan ontwikkelen. Dit jaar ontving hij de prestigieuze Cultuurprijs Zuid-Holland voor zijn werk om poëzie voor een breder publiek toegankelijk te maken.



Pionieren

MC en labelbaas Winne is één van de langst optredende hiphop-artiesten uit Rotterdam. Hij kwam vroeger voornamelijk in het HipHopHuis om breakers in actie te zien. Hij herinnert uit die tijd vooral de vrije sfeer. Tegenwoordig heeft hij een studio en kantoor in het pand aan de Delftsestraat. “Het HipHopHuis was een pionier.” Hij zegt dat het Hiphophuis zichzelf heeft ontwikkeld door de jaren heen doordat kennis wordt doorgegeven aan de volgende generatie.

Dansers Joshua (13) en Neha (22) zijn de volgende generatie. Joshua kwam als vijf-jarig jongetje binnen en zegt dat hij een fijn gevoel krijgt als hij in het HipHopHuis komt. “Soms kom ik niet om te dansen maar om inspiratie op te doen.”

Neha was vijftien toen ze voor het eerst in de danszaal stond. “Je komt hier mensen tegen met dezelfde passie”, zegt Neha. Naast dansen ontwikkelt Neha met hulp van het HipHopHuis zichzelf ook op andere vlakken. Ze is naar Los Angeles gegaan om een online-documentaire te maken over vrouwelijke dansers omdat ze ondervertegenwoordigd zijn in de scene.

Dansleraar Gilbriano Pop-i is een oudgediende in het HipHopHuis. Vroeger kreeg hij les van één van de mede-oprichters. “Ik trainde op maandagavond, dat was de hoogtepunt van de week. Nu geeft hij les aan de nieuwe generatie. Hij heeft Joshua en Neha letterlijk zien opgroeien.

“Hoe Joshua van het dansen geniet inspireert mij. En dat ze zich nu op andere vlakken aan het ontwikkelen zijn vind ik supertof.”

Dat is in essentie waar het HipHopHuis voor staat: deel met anderen wat je hebt geleerd. De leerlingen van vroeger zijn de leraren van nu. Zo bouw je een community.