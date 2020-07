Wandelaars en vissers getroffen door golfslag over pier Hoek van Holland: 'Een horror scene'

Op maandagavond 22 juni kwam de golfslag, ondanks laagwater, op de pier van Hoek van Holland terecht. Vissers, fietsers en wandelaars werden meegesleurd, waaronder Rachid. Hij laat de wond op zijn elleboog zien. Twee weken na deze golfslag is hij nog steeds niet helemaal hersteld. "De klap op mijn nek doet het meeste pijn. Ik heb daar nog steeds last van."

Ook Ron Bongers, vaste campinggast op het recreatieoord Hoek van Holland, werd samen met zijn vrouw verrast door het water. Hij was compleet nat. "Schrammen, kapotte knieën, kapotte handen", somt Bongers op. "Daar is het voor mij gelukkig bij gebleven, maar er is duizenden euro's aan schade. Er is ook geestelijke leed veroorzaakt."

'Horror scene'

Peter Zuiderdorp woont in Hoek van Holland en komt graag naar de pier om te vissen. Hij raakte zijn hengel kwijt tijdens de bewuste golfslag. Zuiderdorp wil dat Stena Line erkent dat de boot te hard heeft gevaren, zodat dit niet meer voor kan komen. Onderzoek moet dat uitwijzen. Zo worden beelden van de Zeehavenpolitie geanalyseerd.

Bongers is er ruim twee weken na de golfslag nog steeds niet van bekomen: "Het was niet normaal. Een chaos op de pier. Een horror scene."

De drie mannen moeten nu apart aangifte doen tegen de Stena Line. Zij willen het Hoekse bootbedrijf aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden. "Maar je wordt van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Zuiderdorp. De mannen hebben meermaals contact opgenomen met Stena Line, maar zij krijgen nul op rekest. Zo ook Rachid. "Er werd toen gezegd dat ik erop moest rekenen dat ik niks vergoed krijg", zegt Rachid.

Reactie

Stena Line wilde niet op camera reageren. In een schriftelijke reactie laat Stena Line aan Rijnmond weten dat de Stena Transporter geen hogere snelheid had dan normaal. Er passeerden bij de pier volgens het bedrijf meerdere schepen op het moment van vertrek uit de haven. "Deze drukke scheepvaartroute, in combinatie met onder andere weersomstandigheden, kan er voor zorgen dat er golven over de pier kunnen komen. Bezoekers worden ook duidelijk door middel van borden gewaarschuwd."

Zuiderdorp is zich bewust van de waarschuwingsborden. "Maar er lopen hier altijd mensen. Door corona is het nu wat rustiger. Maar in de zomertijd lopen hier vaak tweehonderd mensen over de pier, als het mooi weer is", vertelt Zuiderdorp.

Bongers laat het hier niet bij zitten. "Stena Line weet best dat het verantwoording heeft voor de mensen die op de pier lopen." Een 'tsnuami', zo noemt Bongers de golfslag. "Het was buitenproportioneel. Een schande. Ik heb de oude pier nog nooit zo bloot gezien."