Val in Kralingse klimbos: man raakt gewond

Een man is zaterdagmiddag op een metershoog plateau gevallen in het klimpark van het Kralingse Bos. Het slachtoffer heeft daar nekletsel aan overgehouden.

Een hoogteploeg van de brandweer heeft de man op het plateau gestabiliseerd en op een brancard naar beneden gehaald. Het slachtoffers is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens Reimer Stubbe van het klimpark gaat het om een zeldzaam incident en is er niets mis met het veiligheidssysteem van het klimbos. "Bezoekers zijn bij ons altijd gezekerd dus je kunt nooit naar beneden vallen. Hij slachtoffer stapte net het plateau af richting één van de circuit-elementen. Daarbij is hij uitgegleden of uit balans geraakt waarna hij met zijn rug en nek op het plateau is gevallen waar hij net vanaf stapte."