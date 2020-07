Dijkhuizen tevreden na 2-2 gelijkspel van Excelsior tegen Antwerp

Excelsior heeft zaterdagmiddag in een oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp FC met 2-2 gelijkgespeeld. De wedstrijd werd gespeeld in Belgiƫ. Dat lijkt in deze coronatijden misschien een hele opgave, maar achteraf was het, ondanks diverse coronamaatregelen, prima te doen.

"Vandeweek zijn wij allemaal getest op corona," zegt trainer Marinus Dijkhuizen na afloop van de wedstrijd. "Dat was een voorwaarde om te mogen komen. We moesten gedeeltelijk verplicht mondkapjes dragen, zo zijn de regels in België. Alles verliep officieel, met protocollen, lijsten inleveren. Het was aan de voorkant veel meer geregel voor de teammanager, maar de spelers en ik hebben daar weinig van gemerkt."

Excelsior buigt een 1-0 achterstand om

De wedstrijd tegen Antwerp, gespeeld op een bijveld naast het stadion in België, was het eerste duel voor Excelsior in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste helft moest Excelsior wennen aan de tactiek van de tegenstander, die 5-3-2 speelde. Maar na wat omzettingen van Dijkhuizen werd dankzij goals van Ahmad Mendes Moreira en Thomas Verhaar werd een 1-0 achterstand omgebogen.

Ondanks de gelijkmaker van de Belgen, waardoor het dus 2-2- werd, is de trainer erg tevreden. "In alle opzichten eigenlijk," zegt Dijkhuizen. "Hun tactiek vergde toch iets anders van ons. De eerste helft hadden we moeite om ons te wapenen. We speelden zoals we ook in de competitie willen starten, maar de manier van druk zetten hebben we in de tweede helft aangepast. Dat kan in de competitie ook van pas komen als we teams tegen komen die zo spelen."

De tevredenheid komt ook vanwege het niveau van de tegenstander. Belgische clubs zijn al iets verder in hun voorbereiding en Antwerp speelde met hun beoogde basisploeg. Bovendien is het een team dat op het hoogste niveau uitkomt. Dijkhuizen: "Het was een hogere intensiteit dan tegen Nederlandse team. En fysiek een goede tegenstander. En mijn ploeg heeft mij in positief opzicht verrast. We hebben lang door getraind in de coronatijd, dus conditioneel hebben wij een hoog basisniveau."

Nieuwe spelers laten zich zien

Omdat het de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding was, rouleerde Dijkhuizen het nodige met zijn team. Ook enkele van de nieuwe spelers kregen de kans om zich voor het eerst te laten zien. Mats Wieffer, die recent voor drie seizoenen tekende in Kralingen, maakte indruk op de trainer: "Hij deed een half uur mee, maar liet zien waarom we hem gehaald hebben. Een creatieve speler, met lef aan de bal. Hij is er pas kort bij, maar voetbalde al erg makkelijk."

Proefspeler Reuven Niemeijer kreeg ook een half uur aan speelminuten. Hij deed het 'verdienstelijk'. Ook Brandon Ormonde-Ottewill maakte zijn officieuze debuut en deed de laatste dertig minuten mee.

De Kralingers oefenen ook nog tegen KRC Genk (komende vrijdag), TOP Oss en FC Dordrecht. Ook zal Excelsior in augustus weer een trainingskamp beleggen in Delden.