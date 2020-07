Nog 60 duizend euro nodig: haalt de Dierenambulance Rotterdam de eindstreep?

Joke Boot: 'We zitten perfect hier'

"Meldkamer Dierenambulance goedemiddag." Het zijn woorden die Piet van Berkel iedere dag uitspreekt aan de telefooncentrale. Het belletje gaat dit keer over een dode kat die aan de Slinge is gevonden. "Ter hoogte van welk nummer? ....Ik ga zo een wagen daar naartoe sturen en dan halen we 'm eventjes op voor u."

Piet van Berkel en Joke Boot begonnen in 1988 vanuit huis de Stichting Dierenambulance Rotterdam en omstreken. Na tien jaar konden ze naar een ruimer pand aan de Cartesiusstraat. Alles liep gestaag, tot anderhalf jaar geleden. Toen kwam de gemeente Rotterdam met het bericht dat de grond in de verkoop gaat. Kosten: 180 duizend euro.

Piet van Berkel: "We zitten hier vol energie en met plezier, dus Joke en ik raakten gelijk in paniek." Een aantal telefoontjes verder kwam het stel tot het besluit om het terrein zelf aan te kopen. Met spaargeld uit de stichting en het aanschrijven van sponsoren, fondsen en goede doelen kwamen Piet en Joke tot maar liefst 120 duizend euro.

Corona spelbreker

"Nu het laatste stukje nog," zegt Piet optimistisch. Maar het inzamelen wordt ernstig vertraagd door de uitbraak van het coronavirus. Joke is vol goede hoop. Ze heeft nog een aantal aanvragen liggen bij goede doelen en daar hoopt ze deze maand bericht over te krijgen. "Dan zijn we een heel eind."

Het totaalbedrag van 180 duizend euro moet formeel op 1 september binnen zijn. Naast de hulp via de doneeractie hopen Joke en Piet ook dat er nog ruimte is bij de gemeente Rotterdam. Misschien valt er qua tijd iets te winnen. Joke: "Dat de termijn misschien verzet kan worden naar 1 december of het volgend jaar."

Stralende blik

De passie voor het helpen van dieren in nood blijft ondanks de zorgen overeind. Joke: "De dierenambulance is je leven. Ook na al die jaren."

Haar ogen gaan voor het eerst tijdens het gesprek stralen. Joke: "Ik kan me geen leven zonder dierenambulance voorstellen. Kijk, je moppert er wel eens op. Dat je denkt: weer die telefoon, weer een vogeltje. Maar als je het heel realistisch bekijkt, is er geen leven zonder dierenambulance."