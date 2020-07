VIDEO: robots bedienen gasten in restaurant Sliedrecht

Robots in de bediening: niet een scene uit een sci-fi film, maar gewoon de realiteit in sushirestaurant Oishi Fusion in Sliedrecht. Sinds een week ondersteunen mechanische obers Peanut en Butter het bedienend personeel.

"Ze brengen gerechten gerechten naar alle tafels toe. Ze halen ook lege borden op", vertelt de enthousiaste leidinggevende Alisa van der Hel. De tafels zijn voorgeprogrammeerd in het programma van de machines. Het personeel hoeft alleen in te stellen naar welke tafel de robots moeten.

De robots komen uit China, en kosten wel 10 duizend euro per stuk. Van der Hel legt uit dat het echt niet de bedoeling is om het menselijke personeel te vervangen. "We wilden iets nieuws proberen en dit is leuk voor de kinderen, maar ook voor volwassenen."

Leuk én functioneel

Naast dat het vermakelijk is, zijn de robots ook echt functioneel. "Het is super handig nu met de corona dat onze bediening ook een handje wordt geholpen. En we dachten dat dit een leuke manier was om dat te doen. Nu heeft de bediening ook tijd voor andere sociale contacten."

Andere personeelsleden zijn ook zeer te spreken over hun nieuwe collega's. "Het is gewoon slim hoor. Het is makkelijk. Je typt het tafelnummer in en dan gaat hij zelf weg." Bang om vervangen te worden zijn de obers niet, vertellen ze met een grote glimlach op het gezicht.

Bijzondere gewaarwording

De gasten in het restaurant zijn laaiend enthousiast. "Dit is heel grappig. Ik vind het helemaal te gek. Het is bijzondere gewaarwording. Menselijk contact is natuurlijk geweldig, maar hoe gaaf is het dat zo'n ding aan komt rijden met je eten."

Zodra de robot aan tafel komt, is het de bedoeling dat je het eten eraf haalt en hem dan een aai over zijn bolletje heeft. Dan weet de robot dat hij terug moet naar de keuken. Een van de gasten had hier nogal wat moeite mee.

"Hij doet het niet. Hij is verliefd op me denk ik ik", zegt hij gekscherend. Maar, als hij moet kiezen tussen mens of robot, dan is de keuze heel snel gemaakt: "Robot! Hij zeurt niet verder."

Van der Hel verwacht dat robots in de bediening de toekomst is. "Ik denk dat het normaal gaat worden. Ik denk dat ze ons zeker niet kunnen gaan vervangen, maar ik heb wel het gevoel dat het als normaal gezien gaat worden. Nu denk je nog van: O, wat gaaf een robot. Dit gaat later wel veranderen." Maar ze benadrukt: "Ik hoop wel echt dat het sociale blijft."