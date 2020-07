Zeilboot verliest mast bij Algerabrug

Een zeilbootje is zondagmorgen zijn mast verloren bij de Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. De schipper wilde onder de brug doorvaren, maar de mast raakte de brug.

De mast was er niet meteen af. "Die lag er eerst half naast", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Daarna is de brandweer erbij gehaald om de mast los te maken."

Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Het is niet bekend of er schade aan de brug is.