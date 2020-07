Moskee-app in praktijk: 'Blij dat we weer naar vrijdagmiddaggebed kunnen'

Een digitale primeur voor moskee De Middenweg in Rotterdam-Blijdorp. Via de website ipray.nl kunnen bezoekers zich aanmelden voor het vrijdagmiddaggebed. Op deze manier kunnen ze overzicht houden op het aantal verwachte bezoekers in de moskee.

Het is vrijdagmiddag en De Middenweg stroomt langzaam vol. Door de coronamaatregelen geldt een maximum van honderd personen in gebedshuizen. In de moskee kunnen normaliter zo'n 250 mensen plaatsnemen. Daarom is er een extra dienst op de vrijdagmiddag. "Ik ben blij dat we weer naar het vrijdagmiddaggebed kunnen", zegt een bezoeker.



Op goed geluk gekomen

Reacties zijn overwegend positief, al zijn er ook bezoekers die niet van de aanmeldprocedure op de hoogte waren. "Ik ben hier op goed geluk gekomen", zegt een bezoeker die zich niet heeft ingeschreven. Hij kon alsnog de dienst bijwonen omdat er mensen niet kwamen opdagen.

Appbouwer Azzeddine Agrida is trots op zijn creatie. "In korte tijd hebben we met professionals dit kunnen maken." Hij vindt het jammer dat sommige bezoekers geweigerd werden. Maar die kunnen een latere dienst op de dag bijwonen. "Verandering heeft tijd nodig."

Azzeddine zegt dat hij en zijn team deze website ook voor andere gebedshuizen, zoals kerken, willen aanbieden.