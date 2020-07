Black Lives Matter-demonstratie in Weizigtpark Dordrecht rustig verlopen

De Black Lives Matter-demonstratie zondagmiddag in het Weizigtpark in Dordrecht is rustig verlopen. Ruim honderd mensen hebben tussen 16:00 en 18:00 uur gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. De organisatie verwachtte rond de 750 mensen.

Aanvankelijk wilde de organisatie demonstreren op het Statenplein. Volgens de gemeente is die plek niet geschikt om anderhalve meter afstand te houden. Deze maatregel werd in het Weizigtpark in acht genomen door het trekken van cirkels in het gras.

Organisator Sidney Breidel vertelt vlak voor de demonstratie wat er allemaal staat te gebeuren in het Weizigtpark. Hij legt uit dat de demonstratie geen kwestie van zwart tegen wit is, maar iedereen tegen racisme.

Politie

Tijdens de demonstratie zijn er volgens de politie geen incidenten geweest en er is dus niemand aangehouden. "Een demonstratie uit het boekje," zegt een woordvoerder.

Volgens verslaggever was de politie duidelijk aanwezig rondom de demonstratie. "In en om het park waren agenten te paard te zien. Ook de mobiele eenheid stond paraat."

Tweede demonstratie is geen tegenactie

Hetzelfde park werd zondagmiddag gebruikt voor een tweede demonstratie, maar dit is was tegenactie voor de Black Lives Matter-demonstratie. Tegenstanders van de anderhalvemetersamenleving wilden hun stem laten horen. "Wij krijgen zelf geen toestemming meer. Alle aanvragen voldoen aan de voorschriften, maar onze demonstraties worden niet toegestaan," laat één van de demonstranten weten.

"We kunnen alleen laten zien waar wij voor staan door mee te liften met een andere demonstratie. Er wordt gewoon niet naar onze mening geluisterd. Er komt een coronawet terwijl de ic's bijna allemaal weer leeg zijn."

Burgemeester Wouter Kolff verbood een demonstratie tegen de corona-spoedwet. Na overleg met de organisatoren was hij van oordeel dat de openbare orde en de gezondheid van demonstranten niet gegarandeerd kon worden.