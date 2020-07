Weizigtpark wordt klaargemaakt voor BLM-demonstratie

De politie is al vroeg op de been

Na de regenachtige week is het een heerlijke zondagmiddag in het Dordtse Weizigtpark. Het is druk, maar niet zozeer met Dordtenaren die genieten van het heerlijke weer in het park. Nee, tientallen mensen zijn bezig met de voorbereidingen voor de demonstratie van Black Lives Matter.

Een paar mensen maken gele cirkels in het gras. Die moeten er voor zorgen dat de demonstranten anderhalve meter afstand van elkaar houden. "We hebben een koord tussen ons in", zeggen twee meiden die druk bezig zijn met een spuitbus. "En dat koord is precies anderhalve meter lang. En mensen moeten vervolgens in de cirkel gaan staan."

Op borden in het park staat aangegeven hoe de demonstranten moeten lopen. Ook staan andere coronaregels op de borden. "En ik heb ook nog desinfectiemiddel bij me. Misschien kan ik wat delen", zegt een van de meiden.

Geen idee

Ondertussen zien andere Dordtenaren de gebeurtenissen met lede ogen aan. Een stel mannen in het park ('we zitten hier heel vaak, want waar moet je met de coronacrisis anders heen') zegt dat er wel heel veel politie is.

"Het lijkt wel of er een terroristische aanslag gaat plaatsvinden, zoveel politie is er", zegt een van hen.

Een andere voorbijganger vraagt zich af wat er 'in vredesnaam aan de hand is'. "Nee, ik heb niks gehoord van een demonstratie."