Colonne motorrijders trekt van Ridderkerk naar de kust in Noordwijk

Honderden motorrijders trokken zondagmiddag bekijks toen ze zich bij het Reyerparc in Ridderkerk verzamelden voor een zogeheten NLB Ride Out. Vanuit het hele land waren de motorliefhebbers afgereisd na een oproep op Facebook.

De oproep was op meerdere plaatsen in het land gedaan, vertelt Michalis Kontos van Mica Bikes in Barendrecht die er zondag bij is. "We verveelden ons, dus we wilden een tochtje maken." Toen Rijnmond hem sprak rond 15:45 uur, was de colonne motorrijders, in afgeslankte vorm, in Bleiswijk aangekomen.

Tekst loopt door onder video (video: Marcel Kamsteeg)

De tocht eindigt bij de kust in Noordwijk. Een idee achter de route is er niet, volgens Michalis. Het gaat puur om een recreatief tochtje. "Gewoon met z'n allen bij elkaar", zegt hij lachend. Zelf lijkt hij het allemaal niet zo bijzonder te vinden. "Nee hoor, dit doen we wel vaker."

Dodelijk ongeval met motorrijder

Zondagmiddag kwam op de verbindingsweg van de A16 (richting Dordrecht) naar Ridderkerk (A38) een 26-jarige man uit Steenwijk om het leven bij een ongeluk. De politie sluit niet uit dat de man ook onderweg was naar Ridderkerk om met de ride out mee te rijden.