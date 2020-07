Dordtenaren vertellen waarom ze voor Black Lives Matter demonstreren: 'Ik moet me soms zomaar legitimeren'

Ruim honderd mensen zijn zondagmiddag naar het Dordtse Weizigtpark gekomen voor een Black Lives Matter-demonstratie. Eén van hen vertelt wat er volgens hem misgaat in Nederland. "Soms word ik voor niets staande gehouden en moet ik me legitimeren."

"Dit slaat helemaal nergens op," vervolgt hij. "Ik vraag dan waarom dit moet en dan krijg ik te horen dat er een verdachte wordt gezocht." Volgens een andere bezoeker is bij wet alles goed geregeld in Nederland, maar krijgen niet-witte mensen vaak het nadeel van de twijfel. "Dit is op alle vlakken: onderwijs, werk en woningmarkt. Genoeg is genoeg."

Een andere demonstrant spreekt van een spannende ontwikkeling. "Het gaat volgens mij verder dan iedereen denkt. Het racisme heeft altijd gekabbeld en ineens is het onontkoombaar. En terecht."

Een vrouw die als organisator betrokken was bij eerdere demonstraties vond de opkomst nu in Dordrecht wat tegenvallen. "Dat vind ik heel jammer. Hoe meer demonstraties er zijn, hoe minder mensen er komen opdagen. Dit geeft me het gevoel dat het voor velen een hype is geweest."

Het protest verliep rustig. Tussen 16:00 en 18:00 uur verschenen er sprekers op een podium, werd er gezongen en een minuut stilte gehouden. Sprekers hadden het vooral over de rechten van donkere mensen en over Zwarte Piet. Een woordkunstenaar belichtte het politiegeweld tegen donkere mensen.