Neptunus in volle voorbereiding op start honkbalseizoen: 'Willen elk jaar kampioen worden, maar dit jaar toch een beetje extra'

Na een vertraging van bijna drie maanden door de coronacrisis, begint over een kleine twee weken het nieuwe honkbalseizoen. Curaçao Neptunus is in volle voorbereiding, met onder meer deze zondag een oefenwedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers. De doelstelling voor dit seizoen is hetzelfde als alle andere jaren: kampioen worden. "Maar dit jaar toch een beetje extra."

Normaal gesproken begint het seizoen in april, maar ook de Honkbal hoofdklasse werd geraakt door de coronamaatregelen. "We hebben natuurlijk weinig kunnen doen", vertelt Neptunus-coach Ronald Jaarsma. "Vanaf juni zijn we begonnen met trainen, vanaf twee weken geleden zijn we oefenwedstrijden gaan spelen. Nu hebben we nog volgend weekend, daarna gaan we er weer aan beginnen."

Jaarsma merkt wel dat de lange periode zonder training zijn sporen heeft nagelaten. "De jongens hebben wat langer nodig om de opstartpijntjes weg te werken, de medische staf is daar druk mee bezig. Het is natuurlijk nieuw voor ons allemaal, normaal heb je al een opstart in de winter, nu heb je 2-3 maanden echt niets kunnen doen. Niemand weet wat dat met het lichaam doet, honkbal is een blessuregevoelige sport. Ik denk dat we pas achteraf kunnen bepalen of we het goede traject hebben gevolgd, maar ik heb zo de indruk dat we wel redelijk op schema liggen."

Wedstrijdjes op de PlayStation

In de coronatijd hield de selectie van Neptunus contact via de groepsapp, maar ook met online wedstrijdjes. "Ik ben niet echt een jongen die op een PlayStation speelt, maar door corona heb ik het aangeschaft", vertelt Dwayne Kemp, die er wel snel weer klaar mee was. "Tegen mijn coach heb ik een potje verloren, dus daarna heb ik nooit meer tegen hem gespeeld."

Kemp is blij dat hij zijn energie nu weer op het veld kwijt kan. "Je probeert in de coronatijd zoveel mogelijk te doen. Je kon naar buiten om te joggen en om kleine dingetjes te doen, dus dat heb ik gedaan. Bij mij viel de schade mee, ik ben altijd wel bezig met sport en mijn lichaam verzorgen. Het was wel iets nieuws, normaal ga ik vaak naar de sportschool voor krachttraining maar dat ging een hele tijd niet. Dus heb ik wat meer tijd besteed aan conditietraining."

Merkt Neptunus nu nog veel van de coronamaatregelen? "Tijdens de wedstrijden valt het enorm mee, maar we willen natuurlijk wel de afstand in de dug-out behouden", legt Jaarsma uit. "Daarnaast gebruiken we nu voor het douchen twee kleedkamers, zodat we toch wat kunnen spreiden."

Toon voor de rest van het seizoen

Vanaf 23 juli begint de competitie dus weer, in een andere opzet. Neptunus speelt in de hoofdklasse met zeven andere teams. Normaal nemen die teams het zes keer tegen elkaar op in twee weekenden van drie wedstrijden, nu zijn die aantallen gehalveerd. "Je spreekt in ieder geval nog van een volwaardige competitie", vertelt Jaarsma daarover.

"Het is wel zo dat je in een normaal seizoen een slecht weekend later nog kan rechtzetten, nu heb je die mogelijkheid niet dus zal je vanaf het begin meteen scherp moeten zijn. We beginnen tegen Amsterdam, dus het resultaat dat je uit die drie wedstrijden haalt zet meteen de toon voor de rest van het seizoen."

Europacup

"Ik heb van de week nog even duidelijk gesteld naar de ploeg dat we niet loosey-goosey moeten beginnen. Voor ons begint nu eigenlijk de Europacup. We spelen dan wel geen Europacup, maar de eerste wedstrijden tegen Amsterdam zijn wel zulke momenten voor ons, waarbij we er meteen moeten staan." Kemp vindt het heerlijk om meteen te beginnen tegen de grootste concurrent: "Ik denk dat het ook goed is voor de fans, ik kan niet wachten eigenlijk."

Met het begin tegen de Amsterdam Pirates treft Neptunus meteen de ploeg waar het vorig jaar het kampioenschap tegen uit handen gaf. Na een 3-0 voorsprong in een serie van zeven wedstrijden, gaven de Rotterdammers het helemaal weg. Amsterdam won de resterende vier duels van de Holland Series en pakte de landstitel.

"Revanchegevoelens? Dat merkte ik eigenlijk de dag van de nederlaag al", vertelt Jaarsma daarover. "In de wintertraining heb ik de jongens ook met een andere instelling gezien, in positieve zin. Wat minder speels, wat meer gefocust. De weken dat we nu weer bezig zijn merk ik aan de jongens dat ze maar één doel hebben. Zoals we dat elk jaar hebben, maar we weten dat het niet meer vanzelf gaat. Tegenwoordig moet je er harder voor werken. De jongens weten dat ze er volle bak tegenaan moeten om het eindresultaat te halen. We zeggen elk jaar dat we kampioen willen worden, maar dit jaar is dat toch een beetje extra."

"Voor ons was het een motivatie, je wordt niet elk jaar gegarandeerd kampioen", blikt Kemp terug op de Holland Series tegen Amsterdam van vorig jaar. "De afgelopen jaren hebben wij ook behoorlijk wat gewonnen, dus een keer verliezen is ook niet erg."

'Mentaal was het op'

"We hebben vorig jaar mentaal aardig wat klappen te verduren gekregen, ook met het overlijden van Loek van Mil vlak voor de play-offs", vult Jaarsma verder aan. "Dan denk je dat je daar overheen stapt en gewoon doorgaat, maar je merkt in zo'n groep dat het wel degelijk leeft. Ik durf wel te zeggen dat dat een doorslaggevende factor was op het eind. Mentaal was de ploeg op."

"Dit jaar wordt een heel ander verhaal. Ook de oudere jongens willen bewijzen dat ze dit niveau nog aankunnen. Volgend jaar heb je natuurlijk ook de doorgeschoven Olympische Spelen, de jongens gaan er allemaal voor. Als je dan wat ouder begint te worden moet je harder werken buiten de wedstrijden. Ik voel in de ploeg dat dat besef nu zwaarder aanwezig is dan in de afgelopen 2-3 jaar."

Twintigste landstitel in 2020?

In 2019 bleef Neptunus dus op negentien titels staan, 2020 klinkt als het ideale jaar om de twintigste landstitel binnen te halen. "We hebben vorig jaar expres verloren, dit jaar worden wij het", grapt Kemp.

Jaarsma: "Ik heb God op mijn blote knieën bedankt dat we dit jaar een seizoen hebben. Een twintigste landstitel is sowieso een mijlpaal, maar als het dan ook nog eens in 2020 gebeurt kunnen we ervoor zorgen dat de fans nooit vergeten in welk jaartal het was."