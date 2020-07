Rotterdam draagt 42 panden voor als gemeentelijk monument

Op de lijst staat panden die over de hele stad verspreid staan. Zoals de voormalige politiepost aan de Rondolaan in Pernis, een voormalige basisschool in Feijenoord, het onderverdeelstation uit 1930 aan de Vierhavensstraat, de voormalige korenbranderij De Passer aan de Achterhaven en het voormalige buitenhuis Schoonderloo in Delfshaven en het voormalig raadhuis aan de Ringdijk in Schiebroek.

Klus van twintig jaren

De gemeente werkt sinds het begin van de eeuw aan de uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten . Tussen 2002 en 2005 werden vierhonderd objecten uit alle deelgebieden (behalve Rozenburg dat nog geen onderdeel was van Rotterdam) geselecteerd die in aanmerking komen voor het predicaat. Maar na 2005 gebeurde er niet veel meer.

Rotterdam maakt nu haast met de klus vanwege de motie 'Versnelde toekomst voor erfgoed'. De motie werd vorig jaar november in de raad aangenomen na een discussie over de dreigende sloop van de flatgebouwen aan de Oost-Sidelinge in Overschie. Het flatgebouw heeft de lijst niet gehaald.



De 42 panden die nu als kandidaat-monument zijn aangewezen, hebben hierdoor een voorlopig status als 'gemeentelijk monument'. Zodra de eigenaren officieel op de hoogte zijn van de nieuwe status, zijn de panden ook beschermd.

Eigenaren aan zet

De eigenaren, maar ook erfgoedorganisaties en de commissie Welstand en Monumenten hebben de komende tijd de kans om te reageren op de lijst. Zodra hun zienswijze binnen is, besluit de gemeente binnen 26 weken welke objecten definitief de status van gemeentelijk monument krijgen.

Een aantal deelgebieden komt nog niet voor in de nu opgestelde lijst, onder meer Spaanse Polder en Hoek van Holland. Volgend jaar - in 2021 - wil de gemeente een nieuwe lijst van kandidaat-monumenten klaar hebben. Daarbij kan het ook gaan om objecten van na 1965, belooft wethouder Said Kasmi van Cultuur.