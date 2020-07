Fontein van het Hofplein dit weekend veranderd in een 'bloedbad'

Volgens de organisatie Animal Rebellion staat het rode water symbool voor het bloed dat overheden aan de handen zouden hebben. Volgens de organisatie sterven er miljoenen dieren door het beleid van overheden. Caroline Bech van de actiegroep geeft een voorbeeld: "Nederland blijft de zuivelproductie van ons land actief promoten terwijl dit een schadelijke industrie is." Volgens haar zit de wereld in een ecologische crisis waarin de situatie alsmaar verslechtert.

Gemeente grijpt in

De gemeente Rotterdam kreeg zondagavond hoogte van de rood gekleurde fontein. Na de eerste meldingen van zaterdagochtend was er wat verwarring ontstaan omdat de gemeente op diezelfde ochtend een lampentest heeft uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder de foto.



Een woordvoerder laat weten dat de gemeente nu ingrijpt. "We hebben de installatie stilgezet en gaan het water uit de fontein halen. Wij weten niet wat er in het water zit."

Kleurstof

Om het water rood te kleuren, hebben de actievoerders een kleurstof gebruikt zegt Bech. "Deze stof is biologisch afbreekbaar. Het laatste wat we willen is het milieu beschadigen."

De actie 'blood on your hands' werd wereldwijd gehouden. Zo kleurde water rood in Londen, Toronto, Adelaide, Barcelona en Amsterdam. In Den Haag werd de actie op het laatste moment afgeblazen. Bech was één van de zo'n zestig actievoerders die onderweg waren naar de hofstad. "Het bleek dat er een Srebrenica-herdenking werd gehouden op die plek en daar waren we niet van op de hoogte. Dan is het ongepast om met roodgeverfde handen daar te staan."