Bestuurder belandt bij Ridderkerk met zijn auto in de sloot

Een man is zondagmiddag met zijn auto van de weg geraakt. Hij kwam in een sloot tot stilstand. Het ongeluk gebeurde naast de A16 richting Breda, ter hoogte van Ridderkerk. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een fietser die langsreed trok aan de bel toen hij het verongelukte voertuig tussen de rietkragen in het water zag liggen. De bestuurder had zichzelf in veiligheid gebracht door op het dak van zijn auto te klimmen.

Duikers van de brandweer kwamen ter plaatse om te onderzoeken of er nog meer inzittenden in de auto zaten. Dat bleek niet het geval. De onfortuinlijke bestuurder is daarna in een bakje met een hijskraan naar het droge gehaald.

Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe de man met zijn auto in het water terecht is gekomen.