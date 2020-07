Cor Pot over Feyenoord-aanwinsten: 'Dick weet precies wat er nodig is'

Assistent-trainer Cor Pot is net terug van vakantie in Marbella en maakt zich nu langzaam op voor het nieuwe seizoen met Feyenoord. "Deze groep is heel gretig, er zit veel spirit in en er zijn veel onderlinge vriendschappen. Ik heb daar een heel goed gevoel over", zegt Pot op Radio Rijnmond over de kwaliteiten en ambities van het team.

Pot is erg te spreken over de fitheid van de selectie. "Ze hebben nu een paar weken vakantie, maar ze stonden er heel goed voor. Ik ga ervan uit dat ze voldoende professionaliteit hebben dat ze gewoon doorgetraind hebben. Ze hebben volgens mij allemaal plannen meegekregen dus ik denk dat het er wel heel goed uitziet."

Rol bij Feyenoord

Over zijn rol bij Feyenoord praat Pot met de nodige relativering. "Het is niet zo'n heel ingewikkelde rol. Ik ben natuurlijk de vraagbaak voor Dick. Hij kan tegen mij aan ouwehoeren, zeg maar. We zeggen alles tegen elkaar, want we zijn al heel lang heel goed met elkaar bevriend. Dan heb je ook vertrouwen in elkaar."

"Dick heeft er belang bij dat je tegengas geeft als het nodig is", vervolgt de assistent. "Aan mensen die meepraten heeft hij niks." Daarnaast is Pot een heuse sfeermaker binnen Feyenoord. "Met de spelers en de staf mag ik graag een dolletje maken, maar ik kan ook serieus praten."

Nieuwe aanwinsten

De afgelopen tijd zette een aantal kenners en supporters vraagtekens bij de kwaliteiten van Feyenoord-aankopen Mark Diemers van Fortuna Sittard en Bryan Linssen van Vitesse. Pot vindt de kritiek op de nieuwkomers niet terecht. "Dat vind ik onzin, want er is lang over nagedacht en veel over gesproken. Als je weet hoe consciëntieus Dick over spelers praat en hoe hij ze bekijkt en benadert, dan heeft hij zich daar heel goed op voorbereid. Hij weet precies wat er nodig is. Dat is ook zijn kwaliteit."

Wouter Burger

Middenvelder Wouter Burger voegde zich voor de zomer weer bij de selectie van Feyenoord nadat hij na de winterstop van vorig seizoen was verhuurd aan Excelsior. "Ik vind Wouter een uitstekende speler. Hij is nog jong. Hij zal wel moeten concurreren met de andere jongens. Hij moet ervoor zorgen dat hij één van die andere drie middenvelders eruit speelt."

Bij Excelsior kwam de talentvolle speler vanwege de coronastop niet verder dan zeven competitieduels. "Of hij bij Feyenoord komt te spelen, ligt niet alleen aan hemzelf. Als die spelers die er nu staan goed spelen, is er geen reden om hen te vervangen."

Ambities

Feyenoord verloor geen enkele keer in de competitie onder trainer Dick Advocaat sinds zijn aanstelling in oktober 2019. Pot verwacht dat die goede reeks wordt doorgetrokken in het nieuwe seizoen. "Dat denk ik wel, maar je weet: zolang je maar blijft winnen, komt de nederlaag steeds dichterbij. Dat gaat heus wel een keer gebeuren en daar moeten we niet moeilijk over doen."

De voormalig trainer van Jong Oranje benadrukt dat het teamgevoel bij Feyenoord dik in orde is. "Het is een groep met jongens die dicht naar elkaar groeien en dan moeilijk te verslaan zijn. Het past allemaal goed bij elkaar. Dick bepaalt de speelstijl op basis van de kwaliteiten van de spelers. Daar is hij meester in."

George Clooney

Cor Pot, die ook wel de George Clooney van Rotterdam wordt genoemd vanwege zijn looks op latere leeftijd en omdat hij nog steeds idolaat is van vrouwen, heeft zich tijdens de coronacrisis fit gehouden met een personal trainer. Naar eigen zeggen heeft hij zich voorbeeldig gedragen in de afgelopen periode. "Ik bleef keurig op anderhalve meter afstand. Geen handjes geven, geen zoentjes geven." Met een stalen gezicht: "Wat dat betreft heb ik me eigenlijk als een ware prof gedragen."

In Marbella was Pot wel met een vrouw die hij zelfs zijn 'vriendin' noemt.

De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord is het duel op 9 augustus met Pots voormalige club Sparta. Deze derby begint om 20:00 uur. De week erna spelen de mannen van Advocaat en Pot tegen FC Twente.