Het weer van vandaag: volop zon

Vannacht is het bewolkt en wordt het regenachtig. De temperatuur komt niet lager dan 14 of 15 graden en de zuidwestenwind waait zwak en aan zee matig.

Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Het is bewolkt en het is regenachtig. Eind van de middag of in de avond volgen vanuit het westen opklaringen. Met een middagtemperatuur van 18 graden is het koel. De wind waait matig uit het zuidwesten, eind van de middag ruimt de wind naar het noordwesten.

VOORUITZICHTEN

Op woensdag en donderdag is het wisselend bewolkt en kan er nog een bui voorkomen. Vanaf vrijdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Eerst is het koel, vanaf vrijdag wordt het warmer en op zaterdag loopt de temperatuur op naar een zomerse 25 graden.