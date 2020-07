Coronacrisis nekt bijna een kwart van restaurants La Place, ook in Rotterdam en Hendrik-Ido-Ambacht

Jumbo sluit 23 vestigingen van La Place. Ook in de regio Rijnmond vallen klappen. Volgens de Telegraaf gaat het om het filiaal op de Oude Binnenweg in Rotterdam en langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht.

In totaal dreigen zo'n 480 mensen hun baan te verliezen. Gedwongen ontslagen komen er niet, zegt financieel topman Ton van Veen van Jumbo.

La Place was ooit de succesvolle horeca-formule van V&D. Toen het bedrijf over de kop ging, nam Jumbo de zaken over. Door de coronacrisis wordt miljoenen verlies geleden bij La Place. Ruim de helft van de filialen is nog dicht.

De managers van de filialen die dicht gaan, worden maandagochtend bijgepraat. In de avond krijgt het personeel een toelichting.