Fietslift op Algerabrug: met rolband omhoog, met rem omlaag

Met de lift wil de gemeente mensen verleiden om met de fiets de brug over te gaan in plaats van met de auto. Want het autoverkeer zorgt vaak voor ellenlange files. "De komende jaren wordt dit nog erger door werk aan de Grote Kruisweg onderaan de brug", zegt vervoerswethouder Timm. "We hopen dat meer mensen de fiets pakken en hopen hen met de fietslift extra te enthousiasmeren."



De fietslift is bij andere gemeenten al een succes gebleken. Zo is er een soortgelijke lift bij de brug over de Noord, op de snelfietsroute F15 Beneden Merwede.