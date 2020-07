Rondtuffen in een Hoeksche tuktuk haalt het kind in je naar boven

Een verre vakantiebestemming zit er voor veel mensen niet in deze zomer, maar in de Hoeksche Waard kun je toch nog een beetje in Aziatische sferen komen. Het gebied verkennen kan namelijk per tuktuk. Pepijn van der Beek uit Strijen is zijn eigen tuktuk-verhuurbedrijf gestart vanuit Strijen: de Hoeksche Tuk Tuk.

De knalblauwe, knalrode of hagelwitte wagentjes vallen flink op als ze door het landschap crossen. Achter het stuur zit Pepijn duidelijk te genieten.

"Het haalt het kind in je naar boven hè?", stelt verslaggever Sanne Waldekker vast. "Ja een tuktuk besturen voelt echt als spelen”, lacht de eigenaar en hij geeft nog wat gas bij.

Er zijn verschillende routes uitgestippeld en mensen kunnen zelf kiezen of ze de tuktuk voor 2, 4 of 7 uur huren. "Er zijn mensen die een picknickmand meenemen en dan echt de hele dag weg zijn. Het is echt een uitje, voor gezinnen of bedrijven."

Niet te gek

Het besturen van een tuktuk is eenvoudig, maar niet iedereen mag het. "Je moet er een autorijbewijs voor hebben en 24 jaar of ouder zijn. En de snelheid hebben we begrensd op zo’n 45 kilometer per uur. Het moet niet te gek worden. Het gaat erom dat je geniet van de omgeving."

Met natuurgebied de Oeverlanden en het Oudeland van Strijen in de buurt is er ook bij korte ritjes al veel moois te zien. In het centrum van Strijen kan gezellig een terrasje gepakt worden.

Het is het gebied waar Pepijn zich erg thuis voelt. "Ik heb hier schapen en paarden en doe dagelijks een rondje, elke dag weer een andere. Ik wil nooit meer weg uit de Hoeksche Waard. Ik houd er gewoon van."