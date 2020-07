Rotterdams pontje voor fietsers en voetgangers uit de vaart: 'Waarom niet nog even behouden?'

Bijna een half miljoen mensen hebben sinds november gebruik gemaakt van de gratis pont tussen de Sint Janshaven en de Sint Jobshaven in Rotterdam. De veerdienst was er om fietsers en voetgangers een alternatief te bieden voor de afgesloten Maastunnel. Maandag vaart het pontje voor het laatst. Judith Makenze, een van de voorvechters van het veer, zal de overtochten missen.

Judith Makenze zorgde er, met een groep gelijkgestemden, voor dat het pontje er kwam toen de Maastunnel dicht ging voor renovatie. Niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers moesten toen op een andere manier van de ene oever naar de andere zien te komen.

"De gemeente wilde ons eerst met z'n allen over de Erasmusbrug sturen", vertelt ze. "Dat vonden we een nare optie. Het was november. En dan heb je van die najaarsstormen. Toen kwamen ze met het idee van bussen, waar de fiets in mocht. Daarvan dachten wij: die komen natuurlijk terecht in een grote stinkende file. Dus dat wilden we ook niet."

Samen met anderen begon Makenze een petitie voor een pontje. Die werd door 6 duizend mensen ondertekend. De gemeente ging overstag.



Dat het veer nu weer verdwijnt, voelt voor haar als een aderlating. Met anderen is Makenze dan ook bezig om het pontje terug in de vaart te krijgen.

Fietsers kunnen nu weer door de Maastunnel, maar voor voetgangers is het tot komende november nog behelpen, vindt ze. "Zij kunnen zich met een riksja door de tunnel laten rijden. Of op een elektrische fiets stappen. Maar waarom niet gewoon het pontje nog even behouden? Tot november, als de voetgangerstunnel ook klaar is? Bovendien is de pont ook voor toeristen fantastisch."

Kleinzoon

Haar mooiste moment op de pont? Dat beleefde Makenze op de avond dat in het Erasmus MC haar kleinzoon geboren werd. Rond 22:30 uur stak ze de rivier over om de baby te gaan bewonderen. Ze weet het nog als de dag van gisteren. "Het was avond, het was mistig en ik stond in mijn eentje helemaal happy te wezen op de pont."

Makenze is maandenlang bijna dagelijks overgestoken. "Het is waanzinnig om in je eigen stad over zo'n grote rivier te gaan. Op het water kun je tot jezelf komen, het is een beetje meditatief. Maar je kunt ook allerlei ongedwongen praatjes aanknopen. Wat je in de fietstunnel niet doet. Daar zoef je in je eentje doorheen."