Blijdorp lijdt miljoenenverlies door coronacrisis en vraagt publiek om steun

Blijdorp roept mensen op om de diergaarde financieel te steunen. Door de coronacrisis kampt de Rotterdamse dierentuin met een miljoenentekort. "We zetten alle zeilen bij, maar nu is het punt gekomen dat we het echt niet meer alleen aankunnen", zegt directeur Erik Zevenbergen.

Blijdorp begint daarom de campagne 'Ik ben een Blijdorpert' om mensen aan te sporen om een abonnement te nemen of een donatie te doen. Er komt ook een t-shirt met daarop de campagnetekst.



De afgelopen maanden moest Blijdorp vanwege het coronavirus eerst compleet op slot voor publiek. Sinds 20 mei mag niet meer dan veertig procent van het normale aantal bezoekers door de poort. De kosten voor de verzorging van de dieren gaat intussen gewoon door.

"We hebben een heel groot gat te dichten", zegt Zevenbergen. "Niet van tonnen, maar van miljoenen. Het kan niet anders of we moeten moeilijke keuzes maken."

Volgens Zevenbergen zet het personeel samen de schouders eronder. "Dus staan ook de mensen van kantoor met een geel hesje en portofoon af en toe in de tuin en zou het zomaar kunnen zijn dat uw toegangskaartje de afgelopen weken door mij persoonlijk werd gescand."

Nog ambitieuze plannen

Op 8 maart, vlak voordat de crisis uitbrak, kondigde Diergaarde Blijdorp nog ambitieuze plannen aan voor de periode tot 2030. Natuurbehoud staat daarin centraal. Net als de restauratie van de laatste zes van de 21 unieke rijksmonumenten. Een investering van 100 miljoen over een periode van tien jaar is nodig om de ambities te realiseren.

“Het Masterplan blijft onze leidraad naar de toekomst", zegt Zevenbergen nu. "Daar staan we nog volledig achter, maar het vergt wel creativiteit en veel steun van buitenaf om weer terug op het pad richting 2030 te komen. Diergaarde Blijdorp had een gezonde bedrijfsvoering en ik ga er vanuit dat we ook hier weer bovenop komen. We zijn een Rotterdamse ontmoetingsplaats en een groene oase in een wereldstad."