Rotterdammer en Vlaardinger vast op verdenking van financieren terrorisme

De FIOD heeft eind juni een 33-jarige man uit Rotterdam en een 32-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. Ze worden verdacht van onder meer terrorismefinanciering. Hun voorlopige hechtenis is vorige week met dertig dagen verlengd.

De Rotterdammer zou geld aannemen van familieleden en bekenden van vrouwen, die – al dan niet met een echtgenoot en minderjarige kinderen - naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad. Een aantal van hen verblijft nu in kampen.

Het geld zou aan de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd, onder andere via de Vlaardinger. Hij zou zich bezighouden met witwassen en hawalabankieren. Dat laatste systeem wordt veel gebruikt door criminelen en terroristen om geld uit het zicht van de overheid te houden en is daarom verboden.

De FIOD heeft op 23 juni vier woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam doorzocht. Dezelfde dag werden ook de twee verdachten aangehouden.

Vorige week dinsdag doorzocht de FIOD nog een huis in de provincie Noord-Holland. Gegevensdragers, administratie en enkele duizenden euro’s contant geld zijn in beslag genomen. De afgelopen weken heeft de FIOD ook familieleden van de uitgereisde vrouwen ondervraagd.