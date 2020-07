Leefbaar-raadslid Hoogwerf over sluiting school voor autisten: 'Ouders en kinderen ten onrechte in de kou gezet'

Leefbaar-raadslid Hoogwerf over sluiting school voor autisten: 'Ouders en kinderen volledig ten onrechte in de kou gezet'

"We zagen van tevoren aankomen dat deze ouders en kinderen absoluut ten onrechte door de gemeente in de kou zouden worden gezet." Zo reageert Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf op het onderzoek van de Rotterdamse Ombudsman, die vorige week concludeerde dat de gemeente fouten heeft gemaakt bij de sluiting van Acato, een kleinschalige privé-school voor leerlingen met een autistische stoornis.

De Ombudsman kwam bij haar onderzoek naar de sluiting van Acato onder meer tot de conclusie dat de gemeente meer onderzoek had moeten doen naar mogelijkheden om Acato open te houden. Ook had de communicatie beter gemoeten.

Wethouder Judith Bokhove van Jeugd kreeg, samen met wethouder Said Kasmi van Onderwijs, vorig jaar al een motie van treurnis aan haar broek vanwege het verkeerd informeren van de gemeenteraad over Acato.

Nu krijgt ze dus opnieuw flinke kritiek te verduren. "En terecht, omdat we van tevoren aan zagen komen dat deze ouders en deze kinderen absoluut ten onrechte door de gemeente in de kou zouden worden gezet", vertelt Hoogwerf op Radio Rijnmond. "Dat is pijnlijk om achteraf te constateren, want we hebben er echt alles aan gedaan dit te voorkomen."

Bij de sluiting kreeg de school het verwijt niet professioneel genoeg te zijn. "Natuurlijk was het niet professioneel genoeg. Het ging om een groep ouders en vrijwilligers die jarenlang geknokt hebben voor een veilig plekje voor de kinderen, die ze in het reguliere aanbod niet konden vinden", vervolgt Hoogwerf.

Huilende ouders

"Je moet niet vergeten dat we huilende ouders in de raadszaal hebben gehad. "Mijn kind heeft zelfmoordneigingen gedaan, help ons. Laat dit niet verdwijnen", klonk het. De gemeente meldde dat ze het niet konden inpassen in de bedachte hokjes, maar zei vervolgens "weet je wat, we gaan het alsnog zelf doen." Dat is zo'n schop na naar die ouders geweest, daar kunnen wij met ons verstand niet bij."

Diezelfde ouders hebben nu deels opgelucht gereageerd op het rapport van de Ombudsman. "Ze hebben op alle fronten gelijk gekregen. Maar aan gelijk heb je nu helemaal niets, want je hebt nog steeds te maken met je kind dat het moeilijk heeft. Daar ligt wat ons betreft nu ook de prioriteit, een passend plekje voor die kinderen verzorgen. Het liefst bij Acato in de oude opstelling."

Waar zijn de ongeveer twintig autistische kinderen na de sluiting van Acato terecht gekomen? "Er zijn een aantal kinderen in het bijzonder onderwijs geperst, omdat het thuis niet langer haalbaar was. Maar er zitten er ook een aantal noodgedwongen thuis, wat verre van een ideale situatie is. Acato bestaat nu nog wel voor 18-plussers, dus gelukkig is de structuur er nog."

Excuses

Hoogwerf eist excuses van wethouder Bokhove. We moeten er gewoon voor zorgen dat de wethouder eindelijk een keertje uit de rancune gaat, want er is echt gewoon geen reden om niet door te gaan met dit initiatief. Ze moet gewoon zeggen: mea culpa, ik ga dit regelen. We verwachten niets minder."

Het zomerreces dat eraan zit te komen, mag daarbij volgens Hoogwerf geen beperking vormen. "Ze hebben vorig jaar een week voor het najaarsreces de stekker eruit getrokken. Toen kon het op korte termijn geregeld worden, dat verwacht ik dan nu ook. Die kinderen verdienen echt een veilige plek."

Acato wil samenwerking met gemeente herstellen

Stichting Bloemfleur, de beheerder van het project Acato, heeft inmiddels via een brief aan het Rotterdamse college ook gereageerd op het onderzoek van de ombudsman. "Vanzelfsprekend zijn wij blij met de uitkomsten, het versterkt ons gevoel dat ons burgerinitiatief had mogen rekenen op een andere houding van de overheid", schrijft de stichting.

De directie van Stichting Bloemfleur stelt dat het college onterecht het vertrouwen in Acato heeft opgezegd en de organisatie ook onterecht heeft zwartgemaakt bij diverse instanties. "Voor het continueren van ons burgerinitiatief Acato is het noodzakelijk dat onze naam publiekelijk wordt gezuiverd."

"Om ons werk goed te kunnen blijven doen, willen we graag de verstandhouding en samenwerking met de gemeente hersteld zien."