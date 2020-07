Snelheid naar 70 km na dodelijk motorongeluk bij Ridderkerk

Rijkswaterstaat heeft de snelheid op de parallelbaan van de A16 ter hoogte van Ridderkerk teruggebracht naar 70 kilometer per uur. Op die plek verongelukte zondagmiddag een 26-jarige motorrijder uit Steenwijk. De politie neemt de status van het wegdek mee in het onderzoek.

Na het ongeluk schreven meerdere weggebruikers dat de toestand van het wegdek slecht is. Een hobbel onder het viaduct zou de verkeersveiligheid volgens hen beïnvloeden. Zo schrijft een schrijver dat hij vorig jaar al de situatie zou hebben gemeld.



"De plek is gevaarlijk", zegt Greg Potjes, die de weg vanaf de Van Brienenoordbrug naar de bewuste afslag Ridderkerk op zijn duimpje kent. "Ik rij nog wekelijks daar. Als je al met 90 kilometer over die hobbel rijdt, is het een kermisattractie. Je wordt echt gelanceerd."

Rijkswaterstaat betreurt het dodelijk ongeluk. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Na een ongeluk als dit onderzoeken we de rol van de infrastructuur. De staat van de weg, eventuele obstakels, hoe overzichtelijk het is, dat wordt allemaal meegenomen. Naar aanleiding van zo'n onderzoek wordt bepaald of en hoe we maatregelen moeten nemen."